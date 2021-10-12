В казанском Госпитале для ветеранов войн открывается центр профилактики когнитивных расстройств у лиц старшего возраста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 октября в Госпитале для ветеранов войн (ул. Исаева,5) открывается центр профилактики когнитивных расстройств у лиц старшего возраста. В центре любой желающий сможет бесплатно пройти скрининг на изменение когнитивного здоровья.

В мероприятии примут участие представители Минздрава Татарстана, главный врач ГАУЗ «Госпиталя для ветеранов войн», заслуженный врач республики врач высшей категории Фахрутдинов Ильдар Азатович, региональный координатор отделения ВОД «Волонтеры-медики» Татарстана Макарова Анна Вячеславовна и представители благотворительного фонда «Память поколений» - кураторы проекта Деменция.net.

Центр открывается одним из первых в России в рамках программы благотворительного фонда «Память поколений» - Деменция.net. В партнерстве с ВОД «Волонтеры-медики» фонд откроет ряд подобных центров в регионах, которые помогут населению страны сохранить когнитивное здоровье. Сегодня болезнь Альцгеймера и деменция «молодеют» по всему миру и обретают формат настоящей эпидемии. Но заболевания можно отсрочить и даже избежать благодаря ранней диагностике когнитивных функций.