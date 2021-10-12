Фонд «Ярдэм» учредит премию имени Рафаиля Давлеева

7 октября 2021 года, на 69-м году жизни после продолжительной болезни умер соратник и большой друг фонда «Ярдэм», помощник начальника УФСИН по РТ по работе с верующими, председатель Общественного Совета УФСИН по РТ, заслуженный юрист РТ Рафаиль Ганиевич Давлеев.

Сегодня, благотворительный фонд «Ярдэм» провел вечер памяти Рафаиля Давлеева. На вечере памяти, посвященного трем дням ухода из жизни, приняли участие сотрудники фонда «Ярдэм», друзья, родные и близкие Рафаиля Ганиевича Давлеева. Мероприятие началось со чтения Корана и закончилось всеобщей молитвой. Как отметил председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов, Рафаиль Давлеев искренно поддерживал благотворительные и культурно-образовательные проекты.

- Он свою жизнь посвятил силовым структурам Татарстана. Рафаиль Ганиевич осуществлял координацию деятельности отдела охраны, психологической службы, отдела воспитательной работы с осужденными, курировал группы воспитательных колоний. Именно по инициативе Рафаиля Давлеева в структурах УФСИН по Республике Татарстан были открыты мечети и церкви для духовного воспитания осужденных. До последних дней интересовался событиями фонда «Ярдэм», оказывая всяческую поддержку проектам фонда, - отметил Илдар хазрат Баязитов.

На вечере вспоминали Рафаиля Ганиевича как светлого и позитивного человека, его внимание и чуткое отношение к чужим проблемам, мужественность и стойкость в период тяжелого заболевания - пример для многих. Не раз звучали обращения к Всевышнему: «Мы просим Всевышнего прощения его грехов и принятия благих дел, просим, чтобы Аллах ввел его в Райские сады и избавил от ада. Родственникам и детям желаем терпения и стойкости».

Фонд «Ярдэм» планирует учредить премию в честь Рафаиля Давлеева, которая будет присуждаться особенно отличившимся в ресоциализации осужденных.