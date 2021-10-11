«Больше внимания, потому что это беспокоит чебоксарцев»: Олег Кортунов дал интервью после года работы

8 октября исполнился ровно год с момента, как в Чебоксарах избрали главу города, председателя Чебоксарского городского Собрания депутатов - Олега Кортунова. Этот период оказался неоднозначным. С одной стороны, негативное воздействие оказала пандемия новой коронавирусной инфекции, с другой - город существенно преобразился, в том числе за счет финансовой поддержки главы региона и программ федерального правительства. «Комсомолка» узнала у Олега Игоревича, каким оказался этот рабочий год непосредственно для него.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

- Добрый день, Олег Игоревич. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями - каким для вас оказался прошедший год в должности главы Чебоксар?

- Здравствуйте! Быть главой города определенно непросто. Это серьезный труд и полное погружение во все темы жизни города, начиная от социальных вопросов и экономики, заканчивая промышленностью и сферами жизнеобеспечения горожан. Отчасти это и жертва личным временем, и огромным количеством своих сил. Тем не менее нет ничего отраднее видеть отражение своей работы в счастливых лицах горожан - это самая большая плата за проделанный труд.

Я благодарен депутатскому корпусу за оказанное доверие и за предоставленную мне возможность сделать что-то полезное для нашего родного города.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

- По каким направлениям велась работа в течение года и что оказалось в приоритете?

- Основное направление моей деятельности - работа по улучшению жизни горожан. В первую очередь это их комфортная и спокойная жизнь. Поэтому основными моментами выступает благоустройство города.

Горожане сами могут наблюдать, как меняется наш город: появляются новые общественные пространства, благоустраиваются дворовые территории, строятся и ремонтируются детские сады, школы, многоквартирные дома, обновляется асфальтовое покрытие дорог и проездов. Благодаря постоянному развитию комплекса различных информационных систем и инфраструктурных решений жизнь в столице Чувашии с каждым годом становится гораздо безопаснее и проще.

- Что уже удалось завершить, а над чем еще предстоит поработать?

- За этот год при поддержке главы республики Олега Алексеевича Николаева и правительства региона мы смогли реализовать множество национальных проектов.

Только в преддверии Дня города мы открыли новый детский сад на 110 мест в микрорайоне «Солнечный». Завершились работы по обновлению и благоустройству дворовых территорий домов № 20, 22, 24, 28 по улице Гузовского, дома № 27 по улице Гагарина и дома № 3 на Ярмарочной улице. Во дворах проведен комплексный ремонт: обновлено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, построены новые экопарковки, установлены уличные спорткомплексы с тренажерами для людей различного возраста, а также детские игровые площадки.

Всего по программе «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» в этом году проводилось комплексное благоустройство 70 дворовых территорий.

Серьезное внимание было уделено и вопросам экологии. В этом году мы открыли новые очистные сооружения в микрорайонах «Волжский-1», «Волжский-2». Теперь, прежде чем попасть в Волгу, дождевые стоки с микрорайонов и улиц Лебедева, Талвира и Университетская будут проходить пять этапов очистки. До конца года будет завершено строительство ливневых очистных сооружений на Заливе. В последующем планируем возвести очистные сооружения в микрорайоне «Грязевая стрелка», на улице Якимовской, в микрорайоне «Новый город», в районе Марпосадского шоссе и парке «Лакреевский лес».

Всего же за пять лет в городе построено 12 новых современных ливневых очистных сооружений. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года предусмотрено строительство еще семи объектов на сумму более 2,6 млрд рублей.

Также ведутся работы по комплексному ремонту школ и детских садов, строительству и реконструкции дорог и общественных территорий.

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

- Знаю, что есть проекты, связанные с местами отдыха, за которыми вы особенно следите.

- И правда, такое действительно есть. Большое внимание и мое лично, и депутатского корпуса приковано к скверу ДК «Салют» и Дубовой роще. Эти объекты попросили благоустроить наши горожане: они выбирали их чаще всего во время голосования на портале «Открытый город», также в рамках предвыборной кампании по этим двум объектам поступало больше всего наказов. Поэтому и в сквер, и в парк мы регулярно выезжаем с депутатским корпусом для комиссионных обходов. Благоустройством этих территорий занимается одна компания - ООО «АльянсГрупп». Все работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Важно, что проекты реконструкций были составлены вместе с жителями города. В конечном итоге на территории сквера возле ДК «Салют» появятся новые активности: первый пешеходный фонтан в Юго-Западном районе, спортивная зона, игровой комплекс для детей ясельного возраста и для детей постарше. А парк в Дубовой роще станет любимым для собаководов - здесь откроется самая большая в республике площадка для выгула и тренировки собак. Для прогулок и отдыха проектом заложено обустройство асфальтированных дорожек и тротуаров, установка новых современных детских и спортивных площадок.

- А есть ли сроки, когда чебоксарцы смогут прогуляться по уже обновленным парку и скверу? На какой стадии находится работа сейчас?

- В сквере возле Дворца культуры рабочие установили спортивное и детское игровое оборудование, а за Дворцом культуры уже проложены коммуникации для наружного освещения и видеонаблюдения. Также завершено бетонирование чаши фонтана. Ведется укладка брусчатки.

В Дубовой роще появились новые пешеходные дорожки, установлены современные детские площадки чешского производства. Сейчас рабочие бетонируют пешеходные дорожки и параллельно укладывают брусчатку.

Изначальный срок сдачи этих двух объектов был в августе текущего года, но из-за внесения изменений в проектную документацию, удорожания строительных материалов и оттока рабочей силы в другие регионы подрядчик попросил отсрочку. Несмотря на все это, теперь мы планируем сдать эти объекты до конца года.

- А ведь парк и сквер не единственные места, где ведутся работы. Когда будут завершены работы на территории Чебоксарского залива и Красной площади?

- Это действительно сложнейшие работы. Здесь также пришлось скорректировать сметную документацию и добавить новый вид работ. Поэтому ориентировочное время полного выполнения работ - декабрь.

Все эти общественные территории реконструируются по федеральной государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика». Только в текущем году будет освоено 728,8 млн рублей.

Реконструкция залива и Красной площади проходит в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги». Специалисты трудятся одновременно на нескольких площадках: на лестницах у монумента Матери-Покровительнице и Дома правительства. Вокруг самого залива обновляется дорожное полотно, подрядчик приступил к укладке асфальта.

О БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГАХ

- Еще одна тема, которая касается вопроса комфорта, - дороги. Какие работы проведены и что остается сделать?

- Есть дороги, качество которых больше всего беспокоит чебоксарцев. На приемах граждан и в ходе встреч с горожанами чаще всего слышу вопросы от чебоксарцев по поводу Лапсарского проезда и дороги на проспекте Ивана Яковлева.

В настоящее время завершаем корректировку проектной документации ремонта Лапсарского проезда. Документы готовим к отправке в госэкспертизу для проверки. Реконструкция главной дороги Лапсарской промзоны будет масштабной, поэтому разделили работы на три этапа. Сначала проведем работы на участке, примыкающем к региональной дороге «Чебоксары - Сурское» до ПК8 (база ООО «Элитстрой»). На всей протяженности дороги оборудуем сеть ливневой канализации с очистными сооружениями. Затем возьмемся за участок дороги до исправительной колонии № 1. Заключительным этапом проведем реконструкцию участка, примыкающего к региональной автодороге «Канашское шоссе». Стоимость всех работ оценивается в 1,3 млрд рублей.

Что касается проспекта Ивана Яковлева от улицы Федора Гладкова до пр. 9-й Пятилетки, здесь завершили работы по восстановлению верхнего слоя основания методом холодной регенерации толщиной 15 см, с последующей укладкой верхнего слоя покрытия из асфальтобетона SMA-11 - 7 см. Сейчас выполняется оформление исполнительной документации. На ремонт этого участка протяженностью 2 километра будет направлено 164,4 млн рублей.

В целом существенная доля дорог в этом году приведена в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На текущий год было предусмотрено финансирование в размере 815,6 млн рублей. Только на реконструкцию одной из главных магистралей Юго-Западного района по улице Гражданской от кольца до улицы Социалистической направлено 200 млн рублей. На ремонт моста и путепровода направлено 115 млн рублей. Оставшиеся 500,6 млн рублей направлены на ремонт и капитальный ремонт десяти участков дорог общей протяженностью 9,2 км.

Контракт на ремонт трех первых участков дорог на сумму 192,8 млн рублей заключили 16 февраля текущего года с АО «СЗ «ТУС». Отремонтированы улицы Университетская и Калинина общей протяженностью 3,4 км. Ремонт улицы Нижегородская планируется начать в 2022 году.

В июне заключили контракт с ПАЛ «Дорисс» на сумму 372 млн рублей. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние 11 объектов, четыре из которых - в следующем году. В перечень этого года включены улицы 324-й Стрелковой Дивизии, Привокзальная, Короленко, дамба по улице К. Иванова, улицы Шевченко, Академика Королева и проспект Ивана Яковлева. В следующем году будут отремонтированы улицы Эльгера, Декабристов, Комбинатская и улица Суворова. Общая стоимость работ оценивается в 55,4 млн рублей.

ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

- Как складывается ситуация вокруг школы на 1650 мест в микрорайоне «Садовый». Получат ли ее жители микрорайона?

- Работа на этом объекте сейчас ведется. Изначально ситуация сложилась непростая: в марте этого года администрация города по причине срыва сроков строительства расторгла контракт с подрядной организацией «Союзстройинвест», которая начала строительство этой школы. После этого на торгах был определен новый подрядчик - производственный кооператив «Медведевская ПМК» из Марий Эл. А все процессы строительства школы взяла на контроль постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Теперь члены комиссии на постоянно проводят на объекте выездные заседания, тем самым контролируя весь процесс. На последнем заседании мы заслушивали представителей подрядчика. Они заверили, что с их стороны приложены все усилия, чтобы наверстать упущенное. Для этого подрядчик готов работать в две смены. В настоящее время мы заняты вопросом, возникшим в процессе строительства. Имеющийся проект учебного заведения требует корректировки, что повлечет за собой увеличение сметной стоимости. Решить возникший вопрос вполне реально.

О ПАНДЕМИИ

- На фоне происходящего что вы думаете о вакцинации?

- Я постоянно всюду говорю и пишу в своих социальных сетях о том, что вакцинация - это забота не только о себе, но и об окружающих. Чтобы мы наконец смогли вернуться к привычной нам жизни без ограничений, а также победить болезнь, необходимо достичь коллективного иммунитета. Для его достижения необходимо, чтобы были вакцинированы 60% населения Чебоксар (это 254 513 человек). По состоянию на утро 11 октября пока вакцинировано 149 295 человек, из них старше 65 лет 37 855 человек. Таким образом, всего вакцинировано 58,5% горожан.

Я очень призываю каждого задуматься и принять верное решение для своего здоровья и здоровья своих близких.

- Вы в числе первых проходили вакцинацию. Расскажите об этом: как чувствовали себя тогда и как чувствуете себя сейчас?

- Полный этап вакцинации я завершил 3 августа. Вакцинировался первым отечественным препаратом «Спутник V». И после первого укола, и после второго никаких побочных эффектов не было. Чувствую себя хорошо.

- Олег Игоревич, спасибо за интервью! И напоследок: что вы хотели бы пожелать нашим читателям?

- В этот непростой для всех нас период желаю в первую очередь крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких, не оставляйте без внимания пожилых людей. Многие вопросы, независимо от их сферы, можно решить только общими усилиями. Наша главная задача - сделать жизнь в Чебоксарах комфортной и привлекательной. Поэтому мы прислушиваемся к пожеланиям жителей. Сохранить то, что уже создано, - приоритетная задача, в том числе каждого из горожан.

СПРАВКА

Олег Игоревич Кортунов родился 28 апреля 1984 года в г. Чебоксары Чувашской Республики.

Образование высшее. В 2007 году окончил машиностроительный факультет Чувашского государственного университета по специальности «стандартизация и сертификация».

С 2001 года начал трудовую деятельность, работая во время школьных каникул учеником слесаря-ремонтника в литейном производстве энергомеханической службы на ООО «Чебоксарский завод специальной электрометаллургии» (ныне ОАО «Промтрактор»). Во время учебы в университете проходил производственную практику учеником оператора тростильного оборудования и учеником скрутчика кабелей и проводов на ОАО «Завод «Чувашкабель», работал на предприятии ООО «Кабельдрев» сборщиком деталей, также за время учебы смог освоить азы профессий инженера и менеджера.

После окончания университета продолжил работу на ОАО «Завод «Чувашкабель», пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора по социально-бытовым вопросам. В 2014 году был занесен на доску почета предприятия.

В настоящее время является президентом Благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта.

За трудовые успехи в 2015 году поощрен Благодарностью главы Чувашской Республики. Имеет Благодарность регионального отделения партии «Единая Россия» за активное участие в общественно-политической жизни города Чебоксары и деятельности местного отделения партии.

Председатель постоянной комиссии по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города.

Член политической партии «Единая Россия».

Женат, воспитывает дочь.