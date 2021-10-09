Актер Гоша Куценко стал проводить много времени в стриптиз-клубе

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Гоша Куценко стал проводить много времени в стриптиз-клубе во время съемок нового сериала PREMIER “Инсомния”. В этом проекте он играет главную роль - успешного гипнотерапевта Юрия.

Юрий помогает своим пациентам решить даже самые сложные проблемы, используя гипноз. Однако себе главный герой помочь не в силах. После смерти жены, Юрий начал страдать от кошмаров и бессонницы. Ночи герой Куценко коротает в стриптиз-клубах, часто напиваясь. В одну из таких ночей он знакомится с новой танцовщицей Аней, которую в сериале играет актриса Ирина Старшенбаум.

«Роль Ани меня заинтересовала тем, что это неодносложный персонаж, очень непросто устроенный в смысле характера, образа мышления, поведения. Она очень “выживающий” человек, который борется со своей болью и не опускает руки”, - рассказала Ирина Старшенбаум о своей новой роли стриптизерши, с которой, по сюжету, общается Куценко.

Мистический детектив “Инсомния” смотрите уже 7 октября в онлайн-кинотеатре PREMIER.