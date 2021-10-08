Актер Александр Петров помог собрать деньги на дорогостоящую операцию 8-летнему Тимуру из Чебоксар

В свои восемь лет Тимур умеет делать всего несколько шагов и ходит за ручку – огромное достижение для мальчика с диагнозом ДЦП. Этого он добился вопреки всем прогнозам и только благодаря многочисленным реабилитациям и регулярным занятиям. И, конечно, благодаря титаническим усилиям его команды: мамы и папы. Они не смирились с диагнозом и делают все возможное, чтобы мальчик вырос максимально самостоятельным. Вся квартира семьи буквально завалена тренажерами – Тимур прилежно занимается каждый день.

- Я очень переживаю, что Тимур начинает терять навыки. С каждым годом спастика становится все сильнее, ножки сворачиваются внутрь, косолапят. Болезнь просто скручивает моего ребенка, несмотря на весь тот труд, который он проделывает, чтоб противостоять параличу, - рассказывает мама мальчика, Ирина.

Родители Тимура не смирились с диагнозом и делают все возможное, чтобы их сын вырос максимально самостоятельным.

Но у Тимура есть шансы на полное выздоровление, говорят врачи. Раз и навсегда решить проблему поможет селективная дорсальная ризотомия (SDR) — операция, которая поможет убрать спастику в ногах. Это ювелирная работа. Но нейрохирург доктор Парка из США, разработавший этот метод, эту сложную операцию берет только тех детей, в результативности лечения которых он уверен на 100%. Тимур – именно такой пациент. Стоимость операции составляет более 4,3 миллиона рублей – огромная сумма для обычной семьи.

В сентябре 2021 года семья мальчика обратилась в Благотворительный фонд «География Добра». Собрать необходимую сумму нужно было в кротчайшие сроки, ведь операция для Тимура уже была назначена – в клинике его ждали в конце ноября. Кроме того, оплатить полную стоимость операции необходимо за 45 дней до даты ее проведения. Это значило, что у семьи мальчика есть чуть больше месяца, чтобы собрать необходимую сумму.

Помощь поступала регулярно и все же в недостаточном объеме. Семья Тимура подумывала о переносе операции, но это влечет за собой риски ухудшения состояния мальчика. В последний день сбора по просьбе команды Фонда на помощь Тимуру пришел актер Александр Петров. Он лично внес пожертвование и сделал пост про Тимура в своем Instagram. За один день необходимая сумма была собрана. И не только. Благодаря откликам неравнодушных людей в последний день сбора удалось также собрать и деньги на перелет.

- С самого утра было волнение. Я постоянно проверяла СМС, смотрела сумму, видела, как поступают средства и не верила, что мы можем вовремя зарыть наш сбор, – рассказывает мама Тимура. - Знаете, смотришь, бывает, на других деток, видишь, как с ними чудеса происходят, как их сборы в последний момент закрываются, но не до конца веришь, что с тобой тоже может такое же чудо произойти. Я старалась верить, мечтала, молилась. И тут, когда суммы начали поступать, когда на глазах сбор закрывался, я начала плакать. Думала, что мы в сериале каком-то находимся, что это не с нами происходит. Слезы сквозь смех. Наша семья очень-очень благодарна всем и каждому, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи и помог нашем мальчику. И спасибо Фонду «География Добра», что поверили нам, прониклись нашей историей и решили помочь. Спасибо вам! Вы-крутые!