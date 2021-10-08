Казань стала первым городом, где прошел всероссийский проект «Химия была, но мы расстались»

Волонтер проекта в Казани – Алия Асхадуллина.

Татарстан в лице Казани стал первым регионом, принявшим проект «Химия была, но мы расстались». Так, благодаря волонтеру проекта в Казани – Алие Асхадуллиной, которая в настоящий момент сама проходит лечение от рака молочной железы, в городе состоялась первая фотосессия. Проект безвозмездно поддержали локальные фотографы, визажисты, кондитеры и сыровары.

- Я узнала о проекте «Химия была, но мы расстались» в момент, когда мне поставили диагноз «рак молочной железы». Идея проекта оказалась мне близка, потому что в момент лечения я познакомилась со многими женщинами, скрывающими свой диагноз даже от близких. Меня поддержала семья, на призыв помочь проекту отозвались местные фотографы и визажисты. Но самое важное, что шесть женщин, включая меня, переживающие непростой этап в своей жизни, увидели свою настоящую красоту и получили поддержку, - говорит Алия Асхадуллина.

Одним из важных направлений работы проекта является создание Лиги онко-фотографов – объединение фотографов из разных городов страны, которые готовы снимать женщин, переживающих онкологию.

Люция Ионова.

В рамках развития этого направления автор проекта Ольга Павлова провела для местных фотографов мастер-класс по портретной съемке и поделилась приемами работы с женщинами, столкнувшимися с раком.

Чулпан Ибрагимова.

Поддержку проекту также оказала межрегиональная автономная некоммерческая организация помощи онкопациентам «Мы вместе – Без бергэ».

- Проект играет значимую роль в помощи женщинам, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями, поскольку женщине важно принять себя, свой диагноз и настроиться на излечение. Не секрет, что в нашем обществе есть канцерофобия, и отношение общества к такой болезни как рак важно и нужно менять. Мы будем рады сотрудничать с проектом в регионе, так как, объединив усилия, мы сможем еще больше помочь пациентам с онко диагнозом, - отметила руководитель «Мы вместе – Без бергэ» Юлия Ивашкевич.

Юлия Арташина.

Местное медицинское сообщество дало положительную оценку инициативе.

Хасанова Альфия Ирековна, врач-онколог ГАУЗ РКОД МЗ РТ, к.м.н. доцент кафедры «хирургии, акушерства-гинекологии» ИФМиБ КФУ, зав. Отделением химиотерапии НКЦ КФУ:

«Как врач с большим опытом я знаю, что эмоциональный настрой очень важен для успешного прохождения лечения онкопациентами. Я наблюдала, как работает команда проекта «Химия была, но мы расстались» и увидела, что фототерапия действительно является действенной формой психологической поддержки. Она вселяет пациенту уверенность в себе, вдохновляет на то, чтобы двигаться дальше. Если есть правильный эмоциональный настрой, то и лечение проходит эффективнее. Я рада, что проект пришел в Казань и от лица медицинского сообщества приветствую его развитие в республике».