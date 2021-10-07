Дозвонился со 101-й попытки: депутат Ульяновска Сергей Гулькин заболел коронавирусом и долго не мог вызвать на дом врача

Дозвониться в поликлинику по месту своего жительства он так и не смог. Фото: Александр ГЛУЗ

У депутата Ульяновска Сергея Гулькина впервые в жизни температура около 40 держалась более 10 дней. Нет он, конечно, лечился, но, когда понял, что это не приносит должного эффекта, решил обратиться в «скорую помощь».

- Дикая слабость, кашель и отдышка. Ощущение, что ресурс организма сходит на нет, - написал в своем Инстаграме Сергей Гулькин. - Когда понял, что прописанное лечение не дает результатов, со 101-й попытки дозвонился в неотложку. Сдал тест на коронавирус, результат - положительный.

При этом, по словам депутата, дозвониться в поликлинику по месту своего жительства он так и не смог - мест в городских больницах нет.

- Очень вас прошу, берегите себя и своих близких! Это не просто слова! Соблюдайте все меры профилактики - прививки, маски, санитайзеры, социальная дистанция. На работе добивайтесь установки рециркуляторов, коллег с первыми признаками заболевания отправляйте на больничный. Все очень серьезно! Началась война, которую мы пока проигрываем. Система оказалась не готова отбить атаку коронавируса. Заложники этой ситуации - люди! Сейчас главная задача - не заболеть! Потому что надеяться на медицинскую помощь не приходится. Лично в этом убедился! – резюмировал депутат Ульяновска Сергей Гулькин.

Отметим, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ульяновской области только за последние сутки было выявлено 345 новых случаев заражения, а также подтверждено 18 смертей от этой инфекции.