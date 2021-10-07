В Альметьевске исчез объект арт-программы

В Альметьевске пропал Трубадур. Этот арт-объект был создан в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках». Творческая команда «Фрукты» рисовала с горожанами. Так в скрытых уголках Альметьевска появились: трещинка на стене, ставшая трамплином для нарисованного мотоциклиста; небо на стене и дверь из «Корпорации монстров», изображённая на трансформационной будке; нюхль, поселившийся со своими сокровищами в кирпичной кладке. Эти и другие работы были созданы в рамках лаборатории уличного искусства «Орнаменты города». Горожане совместно с художниками по-новому взглянули на улицы города и показали своё видение обычных деталей.

К сожалению, стрит-арт уязвим, и работы закрашивают, рассказывают авторы. Так попрощались с Трубадуром, дверью из мультфильма «Корпорация монстров» и работой «Сказки о золотых...». «Мотоциклист» также покидал город, но автор вернул этого героя.

В эти выходные творческая команда проекта «Сказки о золотых яблоках» вместе с альметьевцами выйдет на поиски Трубадура и по маршруту сохранившихся работ. На бесплатную экскурсию приглашают всех желающих. Во время прогулки участники экскурсии смогут поделиться мнением: стоит ли дарить работам новую жизнь и восстанавливать их?

Встреча назначена на эту субботу, 9 октября в 11.00 по адресу: ул. Бигаш, 123, рядом с муралом «Пять чайников». Секретные работы лаборатории уличного искусства «Орнаменты города» покажет #гидпосказкам Лилия Симонова.

На экскурсию необходимо зарегистрироваться по ссылке.

СПРАВКА

«Сказки о золотых яблоках» — долгосрочная программа развития общественных пространств и локальных сообществ города Альметьевска. Проект осуществляется по инициативе нефтяников и реализуется Институтом исследования стрит-арта при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран. В результате совместной работы истории, которые были собраны в Альметьевском районе - сюжеты и изображения из старинных сказок, букварей, послания с монет - преобразились и перекочевали из музейных экспозиций и редких книг на стены домов и в общественные пространства. Кроме того, более 20 расписанных стен и другие объекты в городском пространстве были соединены общим велосипедным маршрутом.