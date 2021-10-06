9 октября «День добрых дел» соберет малышей на занятие по раннему развитию «РазУмка»

В рамках проекта «Мастерская добрых дел», фонд совместно с партнерами постоянно организует различные мастер-классы, юридические консультации, собирает клубы по интересам, проводит развивающие лекции и развлекательные занятия для подопечных разного возраста. Цель проекта - создавать возможности для личного и профессионального развития, расширения мышления каждого человека.

С октября возобновятся занятия по раннему развитию для малышей – «РазУмка». На них дети от 1 до 3 лет учатся рисовать пальчиками, танцевать, петь и самое главное - говорить. С самого начала, занятия ведет педагог Олеся Камзина, один из победителей регионального этапа конкурса «Доброволец России-2020» по направлению «Помощь детям».

К урокам можно присоединиться в любое время, участие - бесплатное, обязательна запись по телефону: 8 (843) 236-65-61. Занятия будут проходить каждую субботу с 10.00 до 11.00 в мастерской фонда по адресу: ул. Калинина, 3. При посещении фонда просьба использовать медицинскую маску.

СПРАВКА

«День добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», телефон: 8 (843) 236-65-61.