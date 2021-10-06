«Это обычная мальчишеская игра»: власти Нижнекамска прокомментировали появление около гимназии №22 ребенка в бронежилете и с автоматом

Фото "вооруженного" ребенка вызвало ажиотаж в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске возник ажиотаж вокруг фотографии, выложенной в соцсети. На ней изображен мальчик в возрасте примерно 10 лет, который гулял около гимназии №22 в камуфляже, в бронежилете, с игрушечным автоматом и противогазе на лице. Горожане сразу вспомнили недавние происшествия со стрельбой в учебных заведениях Казани и Перми, и начали бить тревогу, в том числе и в тех же соцсетях. Местные власти быстро нашли семью ребенка и женщину, опубликовавшую то самое фото.

- У мальчика не было никакого плохого замысла, элементов подражания тем преступлениям, которые ранее были совершены в Казани и Перми. Он увлечен народными героями, спецназом и для него это – обычная мальчишеская игра. Он просто вышел показать свою одежду сверстникам, друзьям. Тем более, весь его реквизит является ненастоящим, - официально заявил зам руководителя Исполкома Нижнекамска по вопросам ЧС, ГО и антитеррористической деятельности Фархад Сафиуллин.

По его словам, с мальчиком уже проведена серьезная беседа. Кроме того, ребенку предложили после такого заниматься в одном из спортивных или дворовых клубов города в соответствии с его интересами. С его родителями и автором фотографии, вызывавшей ажиотаж, также провели профилактические беседы.

- Честно говоря, непонятно поведение некоторых взрослых людей, которые из ничего пытаются раздуть скандал, фотографируя и выкладывая в Сеть фото, вместо того, чтобы сделать замечание или помочь другому человеку в чрезвычайной ситуации. Ведь такое повышенное внимание к данной теме, наоборот, может привести к серьезным последствиям, – отметил Фархад Сафиуллин.

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