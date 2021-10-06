Транспортный коллапс в Казани отменяется: перевозчикам удалось договориться о страховке для автобусов

На сегодня застраховано уже более 63% автобусов.

Не так давно перевозчики Казани начали бить тревогу о том, что в октябре на городские маршруты могут не выйти сразу около 100 автобусов. В связи с этим столице Татарстана грозил транспортный коллапс. Дело было в том, что, по словам перевозчиков, ни одна из страховых компаний не хотела оформлять на их автобусы полисы ОСАГО. А без них не то, чтобы нельзя работать, но и вовсе можно потерять лицензию на пассажирские перевозки, если автобус выйдет в рейс без этой страховки. К решению вопроса тогда подключились местные власти.

И вот в эту среду, 6 октября, Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана сообщила, что наступление автобусного коллапса в Казани предотвращено. Процесс оформления полисов ОСАГО все-таки был запущен. Так, на сегодня застраховано уже более 63% автобусов.

- Оформление всех полисов должно завершиться на днях. Было принято решение распределить страхования ОСАГО среди топ-10 страховщиков, имеющих филиалы в Казани, пропорционально доле рынка страховщика, - отметили в АТП Татарстана.

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