Цифровой мир 65+: Билайн выяснил, как трансформировались мобильные привычки казанцев старшего поколения

В Декаду пожилых людей эксперты сервиса Билайн.Аналитика рассказали, как за последний год изменилась динамика общения по мобильной связи у казанцев старше 65 лет, какая модель телефона у них наиболее популярна и какие устройства они предпочитают – с кнопками или без.

Так, средняя продолжительность звонка у жителей Казани 65+ за последний год выросла на 24%, а количество совершаемых звонков возросло на 15%. При этом мобильный интернет трафик увеличился в среднем на 44%.

Также Билайн.Аналитика выяснил, что большая часть пожилых клиентов Билайн по стране предпочитают телефоны с тач скрин. Однако у мужчин на первом месте по популярности, по-прежнему, остаются кнопочные девайсы, в то время как женщины преимущественно пользуются смартфонами.

Топ-10 самых популярных телефонов среди людей возрастной категории 65+ в Казани выглядит так:

1. Samsung Galaxy A10

2. Samsung Galaxy J1

3. Honor 7A

4. Nokia 1280

5. Xiaomi Redmi 7A

6. Xiaomi Redmi 9A

7. Samsung Galaxy J2 Core

8. Xiaomi Redmi 6A

9. Xiaomi Redmi 9

10. Nokia 105SS