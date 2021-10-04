В Татарстане по факту отравления детей в бассейне возбудили уголовное дело

Двое детей – трех и одиннадцати лет – после плавания в бассейне были госпитализированы в больницу. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

В Татарстане после отравления двоих детей в бассейне возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент произошел в селе Хлыстово Елабужского района республики. Расследование взято на особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

3 октября после плавания в бассейне двое детей – в возрасте трех и одиннадцати лет, были госпитализированы в Елабужскую ЦРБ. По предварительным данным, они могли надышаться парами хлора. В Минздраве Татарстана их состояние оценивали как удовлетворительное.

На место инцидента выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов. В ведомстве сообщалось, что будет дана правовая оценка работе ответственных должностных лиц организации и будут приняты меры прокурорского реагирования при наличии оснований.

- По предварительным данным, сотрудник физкультурно-оздоровительного комплекса при проведении работ по замеру концентрации дезинфицирующего средства в воде, не закрыл хлораторную комнату, в результате чего пары хлора проникли в помещение бассейна, где в тот момент находились шесть взрослых и двое детей, - в свою очередь сообщили в следственном комитете Татарстана.

На данный момент с места происшествия изъяты образцы проб воды, а также необходимая документация.