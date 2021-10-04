Четвертая волна коронавируса может принести в Ульяновскую область очередной локдаун

За прошедшую неделю в области зафиксировано 2 269 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот понедельник, 4 октября, во время заседания штаба по комплексному развитию Ульяновской области глава региона Алексей Русских из-за четвертой волны коронавируса он на пороге того, чтобы объявить очередной локдаун.

Как было отмечено на заседании, за прошедшую неделю в области зафиксировано 2 269 новых случаев коронавируса, что на 5,3% выше уровня предыдущих семи рабочих дней.

- Вирус мутирует и становится все более опасным. Количество заболевших растет. В то же время жители не спешат вакцинироваться, темпы вакцинации остаются низкими. Мы открываем новые койки, вводим дополнительные ограничительные меры. Это неизбежно в текущей ситуации. Я призываю всех жителей региона, особенно пожилых людей, по возможности ограничить посещение мест массового оскопления граждан. Необходимо строго соблюдать санитарные требования: продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, вакцинироваться. Только так мы сможем остановить распространение инфекции, - сказал Алексей Русских.

По последним данным регионального Минздрава, прививку от коронавируса сделали 365 480 местных жителей, а полностью процесс вакцинации завершили 310 307 человек.

СПРАВКА

В Ульяновской области работает 44 пункта вакцинации в медучреждениях и десять мобильных пунктов. Выездные бригады прививают работников предприятий и жителей отдаленных сел. Записаться на процедуру можно в поликлинике, на портале Госуслуг или позвонив по номеру 122. С графиком работы пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте.