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Общество2 октября 2021 11:01

В Татарстане один кот отправил на карантин целое село

У животного обнаружили бешенство, и теперь местные жители вынуждены тщательно следить со своими питомцами
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Хозяевам животного от греха подальше пришлось даже привиться.

Хозяевам животного от греха подальше пришлось даже привиться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Смыловка в Сухаревском сельском поселении Нижнекамского района президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом ввел карантин. В этот раз речь идет не о коронавирусе, а о бешенстве. Причем только одного кота. Животное скончалось от опасного заболевания в доме №13 на улице Лесная. Его хозяева от греха подальше уже сделали соответствующие прививки.

Теперь в течении 60 дней по указу президент Татарстана им и другим жителям сельского поселения запрещено лечить восприимчивых к бешенству животных самим, ввозить и вывозить за пределы территории, где действует карантин, питомцев и скот, если они только не были специально привиты от бешенства.

Также в селе во время карантина нельзя снимать шкуры с мертвых животных, а сам очаг – дом №13 на улице Лесная нельзя посещать никому, кроме специалистов Госветслужбы. Село должно вернуться к нормальной жизни через 60 дней, если только там опять не обнаружат животное больное бешенством.

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