В Татарстане ожидается запоздалое бабье лето

Днем воздух может прогреться до +14 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Если в сентябре в регионе погода в основном формировалась за счет процессов циклонического характера - влияние антициклонов было редким и кратковременным, то в начале октября придет тепло. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

- Благодаря обширному антициклону ожидается запоздалое бабье лето. После прохладных ночей, воздух будет неплохо, по осенним меркам, прогреваться. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможны туманы, - отмечают специалисты управления.

Так, в пятницу, 1 октября, температура ночью будет в пределах от +2 до +7 градусов, днем – от +8 до +13.

В субботу и воскресенье - 2 и 3 октября, а также в начале следующей недели Татарстане сохранится спокойная погода. Особых дождей не ожидается. Днем воздух может прогреться до +14 градусов.