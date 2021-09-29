В Ульяновской области из-за коронавируса вход в кафе и рестораны будет по QR-коду о вакцинации

В точки общепита также будут пропускать при наличии справки об отрицательном тесте ПЦР и тех, кто уже переболел коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ульяновской области с 1 октября ужесточаются антиковидные меры. Из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе губернатор Алексей Русских внес изменения в свой указ. Сообщает пресс-служба правительства региона.

- С 1 октября лицам, не достигшим 18 лет, запретят посещение торговых центров без сопровождения родителей. Учреждения дополнительного образования перейдут в формат индивидуальных занятий или малокомплектных групп, где будут заниматься не более 10 человек, - цитирует изменения пресс-служба.

В свою очередь массовые мероприятия с количеством участников более 10 человек разрешат посещать только гражданам с QR-кодом об вакцинации, со справкой об отрицательном тесте ПЦР и тем, кто уже переболел коронавирусом.

Такие же правила начнут действовать в кафе и ресторанах, салонах красоты, соляриях, банях, фитнес-центрах, бассейнах, кинотеатрах, театрах, концертных и выставочных залах.

Также, в области ограничат и количество присутствующих в залах для бракосочетания. В ЗАГСах на торжествах смогут находится не более 10 человек.

Перечисленные изменения будут действовать ориентировочно до 1 декабря 2021 года.

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