Рак головы и шеи: почему курильщикам из Казани нужно об этом знать

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В студии «Комсомольской правды» прошла онлайн-конференция по вопросам ранней диагностики рака головы и шеи. Специалисты рассказали о симптомах и признаках болезни, объяснили, почему курение провоцирует развитие опухолей и почему отказ от курения так важен для онкобольных. Самые интересные фрагменты беседы - в нашем материале.

УЗНАТЬ, ПОКА НЕ ПОЗДНО

По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), к 2030 году уровень заболеваемости опухолями головы и шеи (ОГШ) возрастет на треть. Эксперты отмечают, что ежегодно во всем мире от него погибают более полумиллиона человек. При этом около 30% пациентов узнают диагноз на поздних стадиях, когда возможности лечения ограничены.

По статистике, в Татарстане заболеваемость раком за последние десять лет выросла на 22,3%. Каждый 35-й житель республики состоит на учете у онколога. Врачи отмечают неуклонный рос заболеваемости и ее выявляемости.

- До 20% онкологических заболеваний - это заболевания органов головы и шеи. Табакокурение стоит первым в списке факторов риска, приводящих к развитию таких видов рака. Хочется привести слова одного из британских ученых, профессора Майкла Рассела, что люди курят из-за никотина, а умирают от смол. Он доказал, что зависимость вызывает именно никотин, а продукты горения табака, образующиеся при сгорании сигареты, наносят основной вред здоровью человека. Вообще, дым от сжигания табака содержит до 7 тысяч различных веществ, 69 из них, то есть 1%, доказанно являются канцерогенами. Статистика неумолима, на сегодняшний день мы вынуждены отметить, что 20 - 30% курильщиков - это те люди, которые, к сожалению, являются онкологическими пациентами, - подчеркнул онколог, к. м. н., член профессионального общества онкологов-химиотерапевтов, член Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация паллиативной медицины» Дмитрий Стрункин.

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- Действительно, основные факторы риска заболеваний этой группы - табак и алкоголь. Другие факторы, повышающие риск развития рака, - это длительное пребывание на солнце, вирус папилломы человека и вирус Эпштейна - Барр, последний способствует развитию рака носоглотки. В развитии рака также играют роль пол и возраст. Опухоли головы и шеи чаще развиваются у мужчин, в 2 - 3 раза чаще, чем у женщин. И возраст старше 45 лет тоже перемещает человека в группу риска. Еще один фактор - это ненадлежащая гигиена рта и зубов, импланты и протезы, которые подобраны не по размеру. Вдыхание различных химических элементов, таких как асбест, лакокрасочные материалы. Также влияние оказывают питание, диета со сниженным количеством витамина А и Е. Факторами риска являются гастроэзофагеальный рефлюкс, ослабленный иммунитет, радиоактивное излучение и регулярное употребление слишком горячей пищи, которая может привести к ожогу, - добавила онколог, к. м. н., член Ассоциации онкологов России, член Российского общества клинических онкологов, член European Society for Medical Oncology (ESMO), член Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация паллиативной медицины» Татьяна Райтер.

КАК СНИЗИТЬ ВРЕД?

По словам Дмитрия Стрункина, тем пациентам, которые не отказываются от табакокурения, целесообразно рассмотреть использование концепции снижения вреда, в рамках которой возможно перейти на альтернативные источники доставки никотина, которые исключают горение табака.

- При обычном курении табака человек поджигает сигарету, и она горит, при этом температура на кончике сигареты во время затяжки достигает 800° С. Именно при подобных высоких температурах как раз и выделяется целый букет смол. В системах же нагревания табака используется не горение, а именно нагревание до 350° С - при такой температуре горения нет, твердые частицы не образуются и уровень образующихся вредных и потенциально вредных веществ значительно снижается. Используя системы нагревания табака как альтернативу сигаретам, мы уходим от вредного воздействия продуктов сгорания табака, чтобы в перспективе вообще отказаться от курения. Обычная сигарета на сегодняшний день хуже системы нагревания и опаснее по двум причинам: имеется фактор сгорания табака, который негативно влияет на полость рта и всю бронхолегочную систему. Плюс большое количество смол скапливается в желудке, проходит через печень, что приводит к определенным нарушениям, - считает онколог Дмитрий Стрункин.

Фото: Евгений ПРОКИНОВ

ПОЧЕМУ ЗНАЮТ, НО НЕ БРОСАЮТ

- Большинство людей знают о вреде курения, о том, что оно может стать причиной развития онкологических и других заболеваний. Почему же количество курильщиков не снижается? И какие факторы влияют на развитие зависимости от курения?

- Действительно, практически все знают, что курить вредно. И когда я спрашиваю, со скольких лет люди об этом знают, обычно отвечают, что с дошкольного возраста. А на вопрос о том, почему же тогда все равно начали курить, ответы такие: чтобы быть взрослее, чтобы соответствовать требованиям компании, избавляться от каких-то переживаний, стресса, также называют страх отказать. В основе формирования любой зависимости лежит психологический компонент. Одной из причин распространения курения и нежелания от него отказаться я вижу подход к курению просто как к вредной привычке, хотя это достаточно серьезное заболевание. Любое курение табака рано или поздно приведет к зависимости. А зависимость в свою очередь включена в международную классификацию болезней. Это заболевание, которое относится к разделу психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением табака. На мой взгляд, такое попустительское, несерьезное отношение к табакокурению приводит к тому, что, сколько ни пугай и ни рассказывай, человек думает, что с ним такого никогда не произойдет. Срабатывает фактор психологической защиты: «да, я знаю, что это вредно, но не у всех же курильщиков развивается онкология, меня-то пронесет». И для человека потребности, которые его толкают на курение, важнее последствий, которые его догонят когда-то, в будущем: он надеется на привычный нам русский авось. Исследования показали, что от одной трети до половины людей не бросают курить, даже узнав о своем диагнозе, об онкологическом заболевании. Врачи стали изучать, почему так происходит. Обнаружилось три причины. Одна из них связана с тем, что курение снимает стресс. Люди, узнав об онкодиагнозе, естественно, переживают стресс, им страшно, они растеряны. В этот момент отказаться от привычного поддерживающего фактора, такого как курение, крайне сложно. Тут с одним стрессом справиться бы, а отказ от курения - это дополнительный стресс, поэтому людям страшно это делать. Следующий фактор, который мешает бросить курить, - это снижение потенциальной опасности курения перед реальной опасностью онкологии. Человек думает: «мне и так недолго осталось, так ради чего же бросать курить, все равно это не поможет излечиться». И третья причина в том, что пациенты вообще не видят связи курения со своим диагнозом. Они не понимают, как курение могло привести к такому диагнозу и как отказ от него вообще может повлиять на лечение, - отвечает клинический психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, ведущий специалист фонда реабилитации зависимых людей «Возрождение» Ольга Быкова.

Фото: Евгений ПРОКИНОВ

ВИДЫ РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ, ИХ СИМПТОМЫ И ДИАГНОСТИКА

Получается, что курящий человек находится в зоне риска, под ударом. О том, как обезопасить себя, как часто нужно проверяться и у каких специалистов, нам рассказала врач-онколог Татьяна Райтер.

- Лучший способ защититься от рака легкого, бронхов, гортани, тех видов рака, которые вызываются в первую очередь курением, - это забыть о курении. Именно профилактика является наиболее эффективным средством снижения заболеваемости. А в плановом порядке это должна быть диагностика онкозаболеваний минимум один раз в год: прохождение флюорографии. При наличии жалоб обязательно нужно обратиться к терапевту, дерматологу, лору, которые обнаружат патологию и направят к онкологу, - объяснила Татьяна Райтер, после чего прошлась по всем видам рака, рассказала, как часто они встречаются, у кого и по каким симптомам можно его распознать.

• Рак губы в 95% случаев встречается у мужчин, типичное место локализации опухоли - нижняя губа. Часто она возникает из-за травмирования сигаретами, трубками - в том месте, где лежит сигарета, происходит ожог и травматизация. Могут быть предраки: хронические трещины, гиперкератозы, бородавки, которые могут переходить в злокачественные опухоли. Эти опухоли визуальные, легко распознаются и очень хорошо подвергаются лечению.

• Рак полости рта. Здесь до 50% приходится на рак языка и до 20% - на дно полости рта. У рака языка предраками являются лейкоплакии, гиперкератическая красная волчанка, красный плоский лишай, причинами могут быть частые прикусывания языка. Внешне это выглядит как длительно незаживающая кровоточащая язва. Если обратиться с этой проблемой к врачу сразу, возможно полное излечение. Рак дна полости рта визуально имеет инфильтрацию. Жалобы могут быть на боли при глотании, припухлость, язвочки в ротовой полости. Есть еще патология малых и больших слюнных желез, которая составляет всего 3 - 5%. Малые - это небные, а большие - околоушные. В основном они появляются безболезненно, но обнаруживаются при пальпации в этих областях.

• Рак носоглотки в основном вызывается вирусом Эпштейна - Барр. Проявляется симптомами, как при обычных ринитах: гнусавостью, головными болями, в запущенных случаях - тугоухостью, гнойными выделениями из носа, затрудненным дыханием, частыми носовыми кровотечениями. Опухоли верхних и нижних челюстей часто находят при гайморотомии, когда врачи оперируют гайморит или синусит. При этом больные ощущают чувство тяжести в пазухах, заложенность половины носа, гнойные или кровянистые выделения и боли в этой же пазухе. При поражении альвеолярных отростков наблюдается расшатывание зубов и изъязвление слизистой оболочки.

• Самый часто встречающийся в этой группе рак - это рак гортани. Он составляет 2% среди всех онкологических заболеваний. При нем пациенты жалуются на длительное першение в горле, осиплость голоса дольше одного месяца, вплоть до его исчезновения, и боли при глотании. Обычно ему подвержены мужчины, у женщин в основном профессиональные ларингиты, которые тоже считаются предраками.

• 12% приходится на рак глотки. Эти опухоли отличаются быстрым ростом и быстрым метастазированием, они более агрессивные, потому что кровоснабжение головы и шеи довольно обильное.

• Рак щитовидной железы. Им чаще болеют женщины, в отличие от рака гортани. Факторы риска - йодная недостаточность, ионизирующая радиация, наследственность, диффузно-узловые зобы, аутоиммунный тиреоидит. Его клинические симптомы обычно схожи с симптомами простуд, ангин, начинаются как обычные инфекционные заболевания. Наблюдается припухлость шеи, болезненность при глотании, увеличение лимфоузлов, изменение тембра голоса, одышка, если опухоль давит на просвет трахеи, затрудненное глотание, если узел сдавливает пищевод.

- Многие эти опухоли можно обнаружить при осмотре врача, у того же лора, терапевта, стоматолога. И грамотный специалист при обнаружении этой опухоли сразу направит пациента к онкологу. Онколог сделает мазок-соскоб, мазок-отпечаток или биопсию лимфоузла. И по цитологическому исследованию назначит соответствующее лечение. Так что обращаться к врачу за диагностикой крайне важно, - отмечает Татьяна Райтер.

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КАК ПОМОЧЬ БРОСИТЬ КУРИТЬ

- Как быть курильщику, который понимает опасность онкологических заболеваний, но по разным причинам не может бросить курить?

- Для того чтобы помочь человеку, можно начать с теста Фагерстрема. Карл Фагерстрем - шведский врач, клинический психолог, который подробно занимался проблемой табакокурения. Он предлагает тест на определение зависимости от никотина. Этот тест поможет специалисту спрогнозировать, как дальше выстроить диалог с таким пациентом, найти к нему подход. Также этот тест помогает самому пациенту глубже осознать свою проблему, связанную с курением, увидеть ее более четко. После этого мы предлагаем провести тест на уровень мотивации. Если уровень мотивации высокий, пациент понимает опасность курения, хочет бросить курить и готов над этим работать, тогда важно обсудить, сразу он готов отказаться или нет. Если готов бросить сразу, нужно обсудить, что его может поддержать во время синдрома отмены. Ведь многие курильщики боятся именно этого первого периода - синдрома отмены, абстинентного синдрома. Важно не просто дать рекомендации, а поддерживать пациента, контролировать процесс, продолжать укреплять мотивацию и заниматься профилактикой рецидивов. Если мотивация очень низкая, человек не готов к отказу от курения, важно прояснить момент, что человека удерживает. Просто пугать человека или стыдить - не эффективно, это не работает. Есть тип мотивации «уйти от проблемы»: «курение доставляет мне проблемы, и я хочу от этого избавиться». И есть мотивация «прийти к»: «что я получу, если откажусь от курения». Здесь важно широко посмотреть на все возможные выгоды и личностный фактор. Как человек будет себя чувствовать, бросив курить, будет ли гордиться собой, будут ли им гордиться родственники, найти тот ключевой момент, который будет греть душу и укреплять именно эту мотивацию, - перечисляет клинический психолог Ольга Быкова.

А Дмитрий Стрункин добавил, что онкобольные, попадая на специфическое лечение, должны помнить, что снижение курения или отказ от него являются гарантом улучшения онкопроцесса. Причем бросать курить нужно не позднее, чем за 6 - 8 недель до операции, это в разы повысит шансы на хороший исход операции и улучшит возможные результаты лечения.

Смотрите полную запись нашей видеоконференции.