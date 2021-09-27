В начале октября в Татарстане потеплеет до +16

Такая температура ожидается днем в субботу. Фото: Евгения ГУСЕВА

На смену дождливой погоды в республику придут ночные заморозки, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

- Во вторник регион сначала окажется в тыловой части антициклона, которые перемещается на восток, а далее попадет под влияние холодного северного антициклона, - отмечают в управлении.

Так, ночью ожидается до -3 градусов, днем осадки с ростом атмосферного давления прекратятся. Правда при этом будет сильный ветер с порывами до 18 м/с, днем воздух максимум прогреется до +11.

Далее в среду и четверг Татарстан окажется под влиянием обширного западного антициклона. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, в основном без осадков. Разве что днем 30 сентября местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха снова может опуститься до -3 градусов, днем она будет в пределах от +6 до +12.

После же – в пятницу и субботу, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, столбики термометров должны поползти вверх. Так, ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем 2 октября дело и вовсе может дойти до +16.