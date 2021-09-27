Ставка на культуру: в Чувашии учреждения и сотрудники сферы искусства получат дополнительные гранты

Учреждения культуры и искусства в ближайшие годы получат дополнительную финансовую поддержку от государства. Финансирование по разным программам будет осуществляться как из регионального, так и из федерального бюджетов. Общая сумма субсидий и грантов превысит 86 миллионов рублей.

ОКОЛО 63 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

На создание библиотек нового поколения, а также пополнение книжных фондов, укрепление материально-технической базы детских театров из федерального бюджета Чувашии будет выделено свыше 62,8 миллиона рублей.

- Регион получит финансовую поддержку в виде субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, - отметил глава Чувашии Олег Николаев. - Это осуществляется в рамках реализации послания Президента России Федеральному собранию.

Глава Чувашии Олег Николаев.

Подавляющая часть средств - 46,5 миллиона рублей - будет направлена на развитие библиотечной системы.

Так, 40 миллионов рублей направят на создание пяти модельных библиотек. До конца этого года библиотеки нового поколения откроются в Аликовском, Вурнарском, Канашском районах, обновятся детская библиотека Мариинско-Посадского района и Синьяльская сельская библиотека Чебоксарского района.

Еще свыше 6,5 миллиона рублей субсидий будет выделено всем библиотекам республики на комплектование книжных фондов художественной литературой и детскими книгами.

- Вместе с республиканскими вложениями в объеме 13,8 миллиона рублей в 2021 году на обновление и комплектование книжных фондов библиотек Чувашской Республики направляется беспрецедентный объем средств - 20,3 миллиона рублей, - подытожила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

К слову, 3,5 миллиона рублей республиканского бюджета впервые потратили на приобретение книг на чувашском языке. Библиотечный фонд пополнился в рамках программы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», разработанной по поручению Главы республики Олега Николаева.

Оставшаяся сумма, а это почти 16,3 миллиона рублей, будет направлена на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение двух театров: Чувашского государственного театра юного зрителя имени М. Сеспеля и Чувашского государственного театра кукол. Выделенные суммы потратят на закупку оборудования для новых постановок.

СОБСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА

Власти Республики Чувашия также смогли пересмотреть региональный бюджет, увеличив грантовое субсидирование сферы культуры и искусства. Соответствующий приказ уже подписал глава региона Олег Николаев.

Благодаря этому с января 2022 года увеличивается размер и количество ежегодных грантов главы Чувашии, предусмотренных для реализации творческих проектов профессиональных коллективов в области театрального, музыкального, хореографического искусства, музейного дела и народного творчества.

В следующем году на конкурсной основе будут присуждаться два гранта по 5 миллионов рублей, два по 3 миллиона рублей и два - по одному миллиону. Для сравнения, в настоящее время в республике на конкурсной основе поддерживаются всего 3 проекта по 2,8 миллиона рублей каждый.

- Когда мы вырабатывали это решение, мы исходили из того, что гранты направлены на создание некого продукта - продукта искусства, культуры. Когда создается продукт, делается большая работа, это всегда работа команды. За счет гранта есть возможность дифференцировать и сложность работы, и объем работы. И здесь мы уже говорили, когда обсуждали инициативу Президента по «Пушкинской карте», о том, что сейчас надо активно учитывать новые произведения, которые будут интересны молодежи, которые востребованы молодежью, - подчеркивает Олег Николаев.

Отмечается, что благодаря региональной грантовой программе в Чувашии появились национальные балеты «Сарпиге», «Аттила», «Дорога лебедей», национальные оперы «Шывармань» и «Нарспи» в Театре оперы и балета, первый чувашский мюзикл «Нарспи», поставленный Чувашской государственной филармонией. Один из последних реализованных проектов Ансамбля песни и танца - «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай».

Этим же приказом утверждены новые размеры ежемесячных пожизненных государственных пособий за особые заслуги в развитии культуры и науки, а также государственных стипендий для выдающихся деятелей науки, литературы и искусства сроком на один год. Начиная с января адресная поддержка увеличится на две тысячи рублей - до пяти тысяч рублей.

Деятели культуры Чувашии прокомментировали Указ Главы о дополнительной поддержке деятелей культуры и искусства Чувашии.

Для справки: на сегодняшний день пожизненное пособие получают народные артисты СССР Вера Кузьмина, Валерий Яковлев, народные артисты РСФСР Нина Яковлева, Нина Григорьева, Николай Григорьев, народный художник РСФСР Ревель Федоров, заслуженный художник РСФСР Виталий Петров (Праски Витти), народный поэт Чувашской Республики Юрий Семендер и многие другие.

Деятели культуры и искусства Чувашии в свою очередь уверены, что такие меры поддержки позволят коллективам республики реализовать свои творческие проекты и планы, повысить уровень мастерства современных актеров, музыкантов, художников, в том числе за счет привлечения специалистов и экспертов со стороны.

- Увеличение размера и количества грантов позволит творческим коллективам реализовывать новые проекты. Гранты станут главным стимулом для поиска и воплощения новых оригинальных художественных идей, направленных на сохранение и развитие национальной культуры. Также поддержка проектов позволит популяризировать музыку современных авторов, - выразил свое мнение по поводу нововведений народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Морис Яклашкин.

Главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Морис Яклашкин.

Однако такая адресная поддержка накладывает на грантополучателей и дополнительную большую ответственность.

- С увеличением количества грантов и сумм появляется необходимость более тщательно продумывать содержание проекта и его влияние на культурную среду региона и страны, - прокомментировала нововведения заслуженный работник культуры Чувашской Республики, директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

По ее словам, ранее музей уже реализовал девять запоминающихся проектов на средства гранта: закуплены новые музейные предметы, изданы альбомы, появился передвижной музей Мемориального комплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, созданы экспозиции Музея чувашской вышивки и Серебряной кладовой. Но на этом представители учреждения культуры не намерены останавливаться - в планах принять участие в грантовом конкурсе с выставочными и социокультурными проектами, направленными на сохранение и популяризацию богатого историко-культурного наследия чувашского народа.

Планируется, что на реализацию грантовой и адресной поддержки деятелей культуры Чувашии в ближайшие три года будут выделять из республиканского бюджета по 20,7 миллиона рублей ежегодно.