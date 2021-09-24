Мой дом – моя крепость: 5 современных способов обезопасить себя и своих детей

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1. Смотрите, кто пришел к вам в гости. Для контроля лестничной клетки можно установить современный видеоглазок. А следить за дверью в подъезд помогут современные домофонные системы. Они оснащены камерами, видеозапись с которых можно просматривать 24/7 в онлайн-режиме или в облаке в течение 7 дней. Если у вас домофон «Дом.ру», такая функция будет доступна даже на смартфоне через специальное приложение.

2. Установите видеонаблюдение. Это поможет: сохранять уверенность, что с вашими пожилыми родственниками все в порядке, видеть, чем заняты ваши дети, и контролировать работу домашнего персонала или репетитора.

3. Оградите себя от сетевых угроз. Заходить на сайты без риска поймать вирусы и не переживать за безопасность платежей в интернет-магазинах поможет подписка на антивирус. «Дом.ру» предлагает несколько пакетов и собственную техническую поддержку, которая поможет в установке и настройке программного обеспечения.

4. Защитите детей от поиска неподходящих сайтов и информации. Функция «Родительский контроль» регулирует использование программ на компьютере и мобильных устройствах, на уровне как трафика, так и приложений. К тому же мониторинг работы приложений помогает ограничить время использования гаджета, позволяет видеть, где находится ваше чадо, и устанавливать разрешенный периметр присутствия, а также собирает статистику о звонках и SMS ребенка.

5. Берегите психику своих детей и ограничьте их от нежелательного видеоконтента. Услуга «Родительский контроль» на ТВ-приставке Movix* от «Дом.ру» позволяет установить пин-код для каналов, к которым вы хотите ограничить доступ ребенка.

Как только вы почувствуете себя в полной безопасности, можно насладиться досугом в кругу семьи. Самым любимым времяпрепровождением казанцев по-прежнему остается просмотр видеоконтента. Именно поэтому «Дом.ру» увеличил выбор медиа-продуктов. В новом тарифном предложении «Засмотрись» быстрый интернет и более 150 ТВ каналов дополнены подпиской на самые популярные в России онлайн-кинотеатры: ivi**, Amediateka*** и Start****.

С подробными условиями оказания услуг, тарифами, ограничениями и требованиями к доступу можно ознакомиться на сайте.

*Мовикс

**иви

***Амедиатека

****Старт

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