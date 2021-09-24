«Нужно повышать зарплаты». В Казани острый дефицит водителей и кондукторов автобусов

Не хватает еще 1 399 сотрудников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Казанские перевозчики прислушиваются к пожеланиям пассажиров, в том числе, и по поводу введения дополнительных автобусов и увеличения их работы до 00.00. Сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана. Но для этого нужны кадры, а сейчас острый дефицит водителей и кондукторов ощущается сразу на 19 маршрутах - №№5,68,77,1,91,30,90,71,2,36,62,46,72,49,10, 55, 53,63 и 33. Там не хватает еще 1 399 сотрудников.

- Отделы кадров транспортных предприятий сейчас в поиске сотрудников. Подбор кадров для казанских автотранспортных предприятий идет, в том числе, и в разных регионах России, - заявляет председатель АТП Татарстана Сергей Темляков.

Он отмечает, что сейчас в Казани средняя зарплата водителя составляет 63 тысячи рублей, а кондуктора 37 тысяч рублей.

- Дефицит кадров вызван тем, что сотрудники уходят на более высокооплачиваемую работу. Минтранс Татарстана должно рассмотреть возможность разработать и внедрить меры поддержки для работников общественного транспорта на всей территории республики. Отмечу, для того чтобы удержать высококвалифицированные кадры нужно повышать зарплаты. У перевозчиков Казани средств для этого нет, так как они в убытках, - также заявил Темляков.

В АТП Татарстана подсчитали, что с введением в 2022 году изменений в российском законодательстве каждый автобус должен быть оснащен тахографом, а значит поменяется порядок труда и отдыха водителей. Поэтому для того, чтобы автобусы и дальше ходили по нынешнему расписанию, на каждый из них требуется дополнительно еще по одному водителю.