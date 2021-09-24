Иван Абрамов про шоу «ИГРА»: «Чтобы попасть в команду, нужно было рассказать стихотворение»

Фото: ТНТ

26 сентября на ТНТ стартует юмористическое шоу-блокбастер «ИГРА», в котором 85 лучших комиков страны разделятся на 12 команд и устроят чемпионский турнир. Один из этих 85 комиков – Иван Абрамов, играющий за «Нашу команду» вместе с Филипом Ворониным, Расулом Чабдаровым и Алексеем Щербаковым. Он рассказал о шоу, отборе в команду и членах жюри.

- Расскажите, как проходил отбор, и почему в итоге сформировался именно такой состав?

- На этапе отбора претендентам нужно было рассказать стихотворение и показать какой-нибудь русский народный танец, чтобы попасть в команду. Кто хуже всех с этим справился, оказался в нашей команде.

- Насколько сложно выступать перед Нурланом Сабуровым и Юлей Ахмедовой, с которым вы в жюри «Открытого микрофона»?

- Наоборот это им должно быть неловко сидеть. Нам нормально. Мы будем каждый раз им смотреть в глаза говорить: «Юль, Нурлан, давайте не выеживайтесь, ладно там?»

- Все команды сыграны – вы нет. Это станет преимуществом или наоборот дополнительным препятствием? Как вы оцениваете свои шансы?

- С одной стороны, да, мы не сыграны, поэтому это дополнительное препятствие, с другой стороны – преимущество, потому что зрителю каждый раз интересно, насколько дальше мы можем «обделаться», будучи уже какими-то более-менее неизвестными стендап-комиками.

- Как оцениваете свои шансы?

- Свои шансы оцениваю как реальные… на то, чтобы нас сняли посреди дистанции.

- Концепция шоу: старички против молодёжи. А вы чувствуете различие в школах юмора? В чем они выражаются?

- Если честно, я иногда путаю, где молодёжь, а где старики. Я не понимаю, почему мы в стариках, если мы самая молодая команда! У нас Филипп Воронин как-то говорил, что нашей команде всего пара недель, поэтому мы вообще новорождённые. Должны быть старички, молодежь, и вот мы - новорожденные. Поэтому если мы там где-то ..., просто улыбнитесь, вытрите нам попку, и мы будем играть дальше.

Смотрите шоу «ИГРА» на телеканале ТНТ – с 26 сентября в 21:00.