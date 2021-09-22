25 сентября в Казани пройдет семейный фестиваль «Живая история- Шэжэрэ бэйрэме»

В эту субботу, 25 сентября, в Старо-Татарской слободе на территории сквера Марджани пройдет семейный фестиваль «Живая история- Шэжэрэ бэйрэме». Его основная задача - сохранение и возрождение семейных традиций.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

Ведущие мероприятия Заслуженные артисты РТ, актеры театра и кино Ильнар и Лилия Низамиевы

15.00-18.00

Бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, интерактив с гостями фестиваля. Халяль фуд-корт, работа торговых точек ремесленного центра Мозаика.

Зона для детей «Дэү энидэ кунакта» (в гостях у бабушки), детский сабантуй. Подарки всем детям, кто принес рисунки «Моя семья- мой род».

Спортивно- прикладной сектор: МК по самообороне и эстафеты.

16.00 - 19.00

Праздничная концертная программа с заслуженными артистами, звёздами и молодыми исполнителями. Конкурс молодоженов, показ видеороликов об известных династиях Старо-Татарской слободы.

РОЗЫГРЫШ ЩЕДРЫХ подарков среди всех участников.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - поездка в Турцию на двоих на 4 дня (включено: билеты туда/обратно, трансфер, проживание в крутых апартаментах, завтрак/ужин) Важно! этот приз разыгрывается только среди семейных пар (при участии обоих на фестивале и предъявлении документов или их фото)

19.00 - 20.00

Показ фильмов о родословных.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:

Айгуль Бариева, Ренат Валиев, Базарбай Бикчантаев, Rigaraduga, Дом дружбы народов и студия танцев Дарьи Шаровой.