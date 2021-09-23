АО «КМПО»: время динамичного роста

АО «КМПО» - предприятие полного цикла по производству газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов для нефтегазовой сферы, а также по производству газотурбинных энергетических установок.

ЗАВОД №16

По решению партии и правительства в годы первых пятилеток началось строительство крупнейших предприятий. В их число вошли два предприятия: казанское и воронежское, которые объединились в 1941 году.

В первой половине 1931 года было принято правительственное постановление: в самой северной части Казани развернуть грандиозное промышленное строительство крупного авиационного комплекса, которому было присвоено наименование «Самолето-моторный комбинат 124/27». В июле 1939 года произошел фактический раздел заводов на 124-й (авиационный) и 27-й (моторостроительный). Параллельно, в январе 1931 года, в Воронеже вышло правительственное постановление о создании авиационного завода № 16 для производства моторов для самолетов ПО-2. С 16 октября по 11 ноября 1941 года по решению Государственного Комитета Обороны осуществлена эвакуация Воронежского завода № 16 в Казань, на территорию завода № 27. Объединенный завод получил название № 16.

Всю войну завод выпускал моторы ВК-105, которые устанавливались на самолетах Пе-2 и Як-3. Всего за годы войны было выпущено более 15 тысяч боевых авиамоторов. Впервые в Советском Союзе при сборке моторов был применен метод поточной сборки. Через каждые 50 минут с конвейера сходил собранный двигатель. За высокие производственные показатели коллективу завода 19 раз вручали переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. В августе 1945 года завод получил первую высокую правительственную награду - орден Ленина.

После войны наступила эпоха реактивной техники, начало которой положил первый реактивный двигатель РД-1. Вслед за ним стали выпускаться новые, более мощные двигатели.

Производство в годы войны. Последний мотор сменно-суточного задания.

ЭРА РЕАКТИВНОЙ ТЕХНИКИ

К началу 50-х годов завод твердо стоял на ногах, перестроив производство на мирные рельсы и осваивая все новые, более современные виды моторов. Первый в СССР турбореактивный самолет гражданского воздушного флота Ту-104, оснащенный казанским двигателем, совершил первый полет 17 июня 1955 года. В течение многих лет ТУ-104 был основным пассажирским самолетом на магистральных авиалиниях страны.

1962 год стал знаменательным для предприятия. С этого времени для завода началась эпоха генерального конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, с которым связано создание целого семейства газотурбинных и ракетных двигателей, носящих его инициалы НК. Казанские двигатели поднимали в небо самолеты Ил-62, Ил-86, Ту-154. До периода «великих» реформ Министерство гражданской авиации ежегодно перевозило 48% пассажиров на самолетах с двигателями производства казанского авиамоторного объединения.

Сборка авиационного двигателя.

КМПО ПЕРЕХОДИТ ОТ АВИАЦИИ К ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К началу 80-х годов в стране остро встал вопрос по обеспечению строящегося магистрального газопровода Уренгой - Помары - Ужгород газоперекачивающими агрегатами с приводом авиационного типа. В 1979 году КМПО было поручено производство газотурбинного двигателя НК-16СТ. Его серийное производство началось в 1982 году. Учитывая возросшую потребность газовой и химической промышленности в таких конвертированных двигателях, в 1980 - 1985 годах в Зеленодольске был построен второй филиал КМПО, который получил название Зеленодольский машиностроительный завод.

Титанические усилия заводчан (на заводе параллельно выпускались двигатели НК-16СТ, НК-86, НК-8-2У и проводился плановый ремонт двигателей) были оценены правительством. В 1983 году указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги в создании и освоении новой авиационной техники КМПО награждается орденом Октябрьской Революции. В 1995 году организуется производство двигателя НК-16-18СТ для газоперекачивающих агрегатов.

Еще одним шагом в освоении продукции для газовой промышленности стало начало серийного выпуска газоперекачивающих агрегатов. В 2005 году КМПО поставило первые ГПА на компрессорную станцию «Приполярная».

Газоперекачивающие агрегаты - продукция предприятия.

КМПО - СЕГОДНЯ

Сегодня КМПО занимается проектированием, производством и комплексной поставкой под ключ технологического оборудования на базе газотурбинных приводов для предприятий топливно-энергетического комплекса.

Первую поставку «под ключ» КМПО выполнило в 2015 году по заказу НХК «Узбекнефтегаз» для ДКС «Шуртан» и «Алан». На сегодняшний день реализовано восемь подобных крупномасштабных проектов. Всего же за 15 лет серийного выпуска (с 2005 по 2020 гг.) КМПО изготовило 180 ГПА. Из них 108 агрегатов поставлено в адрес основного партнера ПАО «Газпром». Кроме того, среди заказчиков АО «КМПО» - нефтегазовые компании, входящие в структуру ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», нефтегазовые компании Узбекистана.

В этом году КМПО вышло на энергетический рынок с новым для предприятия продуктом. В начале этого года состоялось торжественное мероприятие, посвященное презентации газотурбинной энергетической установки, построенной на территории предприятия. Энергоустановка работает с современным двигателем НК-38СТ. За счет более высокого КПД повысилась эффективность энергообеспечения предприятия и снизились затраты на энергоносители.

Зампред Правительства РФ Юрий Борисов, Президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Минпромторга РФ Михаил Иванов, гендиректор АО «КМПО» Дамир Каримуллин на торжественном открытии газотурбинной энергетической установки на территории КМПО.

В настоящее время КМПО уже заключило контракт на поставку ГТЭУ-16 «Волга». Существенное влияние на принятие решения заказчиком по выбору поставщика оказала успешная реализация проекта строительства собственной электростанции на территории АО «КМПО».

Газотурбинная энергетическая установка «Волга».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «КМПО» - социально ориентированное предприятие, уделяющее большое внимание кадровой политике. Предприятие создает условия для профессионального роста, предоставляет рабочие места, обеспечивает социальную стабильность. На КМПО созданы все условия для повышения квалификации и карьерного роста как молодых сотрудников, так и сотрудников со стажем. Развит институт наставничества. Для молодых моторостроителей ежегодно проходит конкурс профессионального мастерства. Особо отличившиеся рабочие и специалисты по представлению своих подразделений пополняют ряды «Золотого фонда» предприятия.

На предприятии идет планомерная работа по привлечению молодых специалистов. КМПО сотрудничает с различными учебными заведениями. В рамках программы взаимодействия набираются целевые группы, в которых готовят студентов, учитывая специфику производства КМПО. Подобные программы взаимодействия есть с МГТУ им. Баумана, КНИТУ-КАИ, КАТК им. П.В. Дементьева и Машиностроительным техникумом.

Молодежь КМПО на празднике «Я выбираю небо-2021».

На базе учебно-производственного центра КМПО работает кружок технического творчества, в котором дети занимаются бесплатно. Моторостроители могут участвовать в программе социальной ипотеки, действуют корпоративные программы по улучшению жилищных условий. Сотрудникам обеспечено регулярное медицинское обследование, дотация на питание, доступно лечение в профилактории и российских санаториях. Предоставляется материальная помощь при вступлении в брак, рождении ребенка. Подъемные пособия выплачиваются молодым людям, отслужившим в армии и вернувшимся на завод.

На предприятии активно работает Совет ветеранов завода, для пожилых сотрудников разработаны различные программы поддержки и проводятся мероприятия.

Социальные программы КМПО направлены на развитие персонала, его социальную защищенность, оздоровление и всестороннее развитие, а также на улучшение условий труда.