Торгово-промышленная палата Татарстана и другие институты поддержки бизнеса презентовали новые программы для развития предпринимательства в республике

В Торгово-промышленной палате Татарстана нашли возможность поддержать предпринимателей Республики, членов ТПП РТ. В палате разработали пакет «Партнер ТПП». Теперь каждый субъект МСП может стать частью системы торгово-промышленных палат и получить услуги на 200 тысяч рублей.

Новую программу презентовали сегодня в ходе традиционной встречи в формате бизнес-завтрака, где собрались свыше полусотни предпринимателей, а также представители государственных и негосударственных институтов поддержки бизнеса. Тема мероприятия «Меры поддержки бизнеса. Миф или реальность?». Организатор встречи Торгово-промышленная палата Татарстана.

В ходе презентации новой программы для предпринимателей, заместитель председателя ТПП РТ Марат Ахматов отметил, что программа максимально нацелена на расширения возможностей для развития бизнеса в Республике Татарстан, информирования о мерах государственной поддержки и услугах системы Торгово-промышленных палат России. Это еще и финансовое подспорье для предпринимателей. В рамках пакета «Партнер ТПП» можно бесплатно получить сертификат «Надежный партнер» для взаимодействия с контрагентами, создание одностраничного сайта, аудит бизнеса, анализ франшиз конкурентов, анализ правовой защищенности, бесплатный подбор объекта недвижимости по техническому заданию, оптимизацию страховых рисков, маркетинговый аудит, цифровизацию бизнес-процессов. Полный пакет услуг, необходимых для бизнеса плюс максимальное взаимодействие с экспертами ТПП РТ будет доступно предпринимателям, вступившим в палату по пакету «Партнер ТПП» (годовое членство 15 тысяч рублей, пакет услуг на 200 тысяч рублей).

Новую программу презентовали и представители ФПП РТ. По словам руководителя центра поддержки предпринимательства Алины Шайхутдиновой с сегодняшнего дня стартует программа «Оказание содействия в популяризации продукции субъектам малого и среднего предпринимательства». После подачи анкеты-заявки на сайте https://fpprt.ru / бизнесу будет доступен пакет услуг, из которых можно выбрать нужное. Будь то таргетированная реклама, разработка графических буклетов, контекстная реклама или раскрутка социальных сетей. Дату закрытия программы в ФПП не называют, но призывают поторопиться и не откладывать возможность воспользоваться ею сейчас. Также действует ряд доступных мер поддержки. О них рассказал Вячеслав Соловьев, и.о. генерального директора, НО «ФПП РТ».

В частности, фонд выдает микрозаймы на развитие бизнеса под низкие проценты.

В бизнес-завтраке также приняли участие Ильнур Сираев, заместитель директора по маркетингу и развитию НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан», и Тимур Гумеров, руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан».

В подведомственных министерству экономики Татарстана структурах разработаны программы для самозанятых. Гарантийный фонд РТ уже выдал 9 поручительств для микро-предпринимателей на сумму 2 млн рублей. У фонда партнерские отношения с 46 банками в Татарстане. За 2021 год предпринимателям выдано 242 поручительства на сумму 1,1 млрд рублей.

По словам Тимура Гумерова на стадии согласования находится постановление о субсидировании самозанятых от КГУ. До 200 тысяч смогут получить те, кто прошел обучение от ФПП РТ.

- Около 70 процентов бизнеса, который закрывается в первый год, это из-за незнания правил ведения предпринимательской деятельности. Поэтому мы и решили выдавать субсидии только тем самозанятым, которые прошли обучение. ФПП Республики организовал это обучение по основам ведения бизнеса. И с этим сертификатом самозанятый приходит к нам. С минимальным пакетом документов. Деньги будут выданы на финансовое обеспечение бизнеса, - сказал Гумеров.

У предпринимателей была возможность обратиться к спикерам. Затронули ряд вопросов: большой пакет документов на получение тех или иных субсидий, низкая информированность, условия отчетности. Интересовали программы кредитования и бизнес-миссии.

Недавно ТПП РТ организовала поездку в Кыргызстан. В ней приняли участие около 20 компаний Татарстана, с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей. По итогам поездки Татарстан и Кыргызстан запускают совместные проекты. Следующая бизнес-миссия в Казахстан. Готовится поездка предпринимателей Татарстана в Турцию, где будут встречи на правительственном уровне и В2В предпринимателей двух регионов.