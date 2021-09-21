В октябре в Казани 100 автобусов могут не выйти на маршруты из-за отсутствия ОСАГО

Транспортные предприятия не могут получить полисы ОСАГО.

В Казани перевозчики бьют тревогу. В этот раз они не просят поднять стоимость проезда для пассажиров. Сейчас под вопросом их работа в целом. Как подсчитали в Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана, уже в октябре на городские маршруты могут не выйти порядка 100 автобусов. А это, как уже понятно всем, приведет к транспортному коллапсу – долгие ожидания на остановках, а после страшная давка внутри салона.

Так в чем проблема, почему Казань может остаться без такого количества автобусов? Тут все дело в страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО). По словам городских перевозчиков, страховые компании не подписывают с ними соответствующих договоров. Вопрос с этим не может разрешиться уже в течение месяца. Вскоре сроки действия прежних ОСАГО истекут и автобусы попросту не смогут выйти на маршруты.

- Страховые компании отказывают перевозчикам в оформлении договоров ОСАГО на автобусы. Данная проблема возникает постоянно, но в этом году она особенно обострилась, - объясняют в АТП Татарстана. – Данный договор согласно российскому законодательству является публичным, а это означает, что страховщик не вправе отказать в его заключении и обязан его заключить с любым лицом, которое к нему обратится, причем заключить в день обращения. Но почему-то этого права нас лишили, во всех страховых компаниях – отказ.

ПИСЬМА И ПОЕЗДКА В МОСКВУ

По словам председателя АТП Татарстана Сергея Темлякова, перевозчики уже обращались со своим вопросом по электронной почте в Российский Союз Автостраховщиков. А на днях и вовсе лично завезли в его московский офис соответствующее письмо. Но, как утверждает Темляков, ответа от Союза они так и не получили.

В то же время к решению вопроса уже подключились и в Исполкоме Казани, а также в городском комитете по транспорту. Они должны были направить свое обращение к регулятору – Центробанку.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

Почему без полиса ОСАГО автобус не может выйти маршруты? Дело в том, что при его попадании в ДТП страховку выплачивает страховая компания. Если у перевозчика с ней не оформлен договор - не застрахована его гражданская ответственность, ему придется самому возмещать причиненный ущерб. При этом наличие ОСАГО обязательно по закону.

Если этого полиса нет, то за это предусмотрен штраф в размере 800 рублей. После этого также может последовать лишение компании лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Мало того, отсутствие ОСАГО для перевозчика - оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. А это между прочим уже уголовная статья. К тому же водителя автобуса могут за это отправить еще и под административный арест. Именно поэтому без полиса ОСАГО казанские перевозчики не смогут работать. Пока в АТП Татарстана говорят о невыходе порядка 100 автобусов по этой причине, но не исключают, что при не решении вопроса со страховкой пассажирские перевозки в Казани могут встать вообще.