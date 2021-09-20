«Я Ж ОТЕЦ»: На ТНТ стартует новая воспитательно-педагогическая комедия

Фото: ТНТ

20 сентября на телеканале ТНТ стартует новый комедийный хит, который совместил в себе формат видеоблога и родительскую педагогику – сериал Comedy Club Production «#ЯЖОТЕЦ».

В центре сюжета 44-летний Михаил Гречихин, который вместе с сыном ведёт блог с распаковками детских игрушек, но после развода с женой он становится воскресным папой, меняет формат блога и начинает учить сына, как быть мужиком.

Сериал будет интересен российскому зрителю, потому что часто напоминает моменты из детства. Вот Гречихин-старший учит сына работать с инструментами и водить автомобиль, готовить и справляться с бытовыми трудностями, ориентироваться на местности и находить путь возвращения домой из леса, собирать мебель и работать с инструментами, строить отношения с женщиной, дружить и общаться.

Часто практические занятия отца идут не по плану, ему приходится выбираться из проблем или даже прислушиваться к советам маленького Степы. Горе-отец удивляет своей импровизацией и историями, которые ему удается придумать, когда новый эксперимент снова не получается.

Драма разгорается на фоне другой драмы – развода с любимой женой Гречихина Таней, которая после каждого «прокола» отца хочет отнять у него сына, обращается в суд и запрещает ему видится со Степой, но забрать сына у Гречихина-старшего почти невозможно, потому что Степка сам тянется к нему и хочет общаться с папой.

Антагонистом нелепого и смешного Гречихина-старшего становится дядя Слава – отчим Степы и новый муж Тани, который резко противоположен Михаилу: хорошо зарабатывает, дарит дорогие подарки и возит семью отдыхать, однако Степа все равно с радостью едет к отцу, принимает участие в его постоянных придумках и рассказывает, как они живут с мамой и дядей Славой, каждый раз раскрывая секреты их новой жизни: о том, как дядя Слава купил Степе модные смарт-часы или подарил поездку в Диснейленд, где у них были самые лучшие билеты.

Кстати, от этих историй главному герою Михаилу часто становится грустно – он осознает, что сильно отличается от Славы и не может купить сыну дорогой смартфон или велосипед, однако унывать – это не по традициям Гречихина. Отец способен увлечь ребенка интересными историями, показать ему необъятную Россию вместо Парижа, научить кататься на отечественном автомобиле вместо навороченного велосипеда, выбраться из подвала дома и не тратиться на дорогие и скучные квесты.

Гречихин воспитывает сына по старым российским традициям, знакомым каждому из нас. Сериал «#ЯЖОТЕЦ» – легкая, интересная и настолько домашняя комедия, что сможет собрать у экранов телевизоров всех членов вашей семьи.

Смотрите уже сегодня, 20 сентября, в 20:00 на телеканале ТНТ.