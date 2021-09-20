22 октября в рамках фестиваля в Казанском театре им. Качалова представят премьерный спектакль «Васса»

В рамках Качаловского фестиваля в Казани театр им. Качалова на правах хозяев представит премьерный спектакль «Васса» - 22 октября в 18.00. Показ приурочен к празднованию Года родных языков и народного единства.

«Васса» - история семьи, история о людях, неспособных услышать и понять друг друга, об одиночестве, о жажде счастья и невозможности обрести его, это искренний и беспощадный разговор о человеке, горькая правда о нем.

В спектакле заняты народные артисты России и Татарстана Светлана Романова и Геннадий Прытков, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Михаил Галицкий, заслуженные артисты Татарстана Эльза Фардеева, Надежда Ешкилева, Ирина Вандышева, Алексей Захаров, артисты Ксения Храмова, Алена Козлова, Миляуша Ахматова, Павел Лазарев, Виктор Шестаков, Илья Скрябин.