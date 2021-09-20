Синоптики сообщили, когда в Татарстане потеплеет до +16

Дожди будут небольшими и будут идти лишь местами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 21 сентября, республика будет находиться на южной периферии антициклона, поэтому существенных осадков ждать не стоит, если только в западных районах местами и только из-за близости атмосферного фронта. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

- Температуры ночью составят от 0 до +5, местами, в том числе и утром, заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов, днем воздух максимум прогреется до +13, - также предупредили синоптики.

Заморозки при этом сохранятся в среду и четверг на востоке и севере региона. Но зато днем немного потеплеет – от +11 до +16. Местами в южных и западных районах Татарстана при этом прогнозируется небольшой дождь.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу погода в регионе будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов юго-западного циклона. Так что ожидаются дожди и сильный ветер. И при этом если в пятницу есть шанс того, что воздух прогреет до тех же +16, то в субботу его температура будет в пределах от +8 до +13 градусов.