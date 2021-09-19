Артем Здунов по предварительным подсчетам набрал 96,74% голосов на выборах главы Мордовии

До своего назначения врио главы Мордовии он руководил правительством Дагестана, а ранее был министром экономики Татарстана. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Осложнений при обработке 0,13% протоколов видимо не произошло - часть бюллетеней в Мордовии признали недействительными, по предварительным итогам главой региона станет Артем Здунов. Он получил 96,74% голосов.

- По состоянию на 18.00 19 сентября пришли на избирательные участки и проголосовали 361 893 человека. Явка составила 61,30%, - отметили в ЦИК Мордовии

Судя по предварительным подсчетам, жители республики выбрали Артема Здунова, который является врио главы Мордовии, до ноября 2020 года занимал пост руководителя правительства Дагестана, а еще ранее являлся министром экономики Татарстана.

Отметим, что помимо Здунова на этих выборах на пост главы Мордовии претендовали еще три человека: Дмитрий Кузякин, Александр Лемкин и Евгений Тюрин.

СПРАВКА

Артем Алексеевич Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани. Окончил Казанский финансово-экономический институт (КФЭИ) в 2000 году, поступил в аспирантуру, которую окончил в 2004 году. Через год защитил кандидатскую диссертацию по экономике.

Одновременно с обучением в аспирантуре трудился специалистом по страхованию, внутренним аудитором Открытого акционерного страхового общества «Промышленная страховая компания».

Вел преподавательскую деятельность - с апреля 2004 по июль 2006 годов, преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории КФЭИ.

Далее занимал должность заместителя директора по науке в "Центре перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан".

С мая 2010 года был зам министра экономики Татарстана, а с октября 2014-го по 6 февраля 2018 года и вовсе возглавил само ведомство.

6 февраля 2018 года тогда еще врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил Артема Здунова на должность председателя правительства республики, и уже 7 февраля 2018 года его кандидатуру одобрил парламент Дагестана.

Женат, воспитывает сына и дочь.