Истерика Бони, слёзы Юльки Шпульки и фобии участников в премьерном выпуске шоу «Звёзды в Африке» на ТНТ

Фото: ТНТ

В воскресенье, 19 сентября в 20:00, на ТНТ стартует шоу «Звёзды в Африке» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном – масштабный проект, в котором сошлись испытания на прочность, юмор и приключения посреди джунглей. 10 знаменитостей прибудут на самый опасный в мире континент, чтобы выйти из зоны комфорта и показать, на что они способны ради еды.

Айза и Митя Фомин отправятся в бассейн со змеями, Вики Одинцова будет искать ключи в ящике с шипящими тараканами, а Алексей Ягудин попробует съесть язык крокодила под соусом из самого зловонного фрукта на планете. В первом выпуске шоу не обойдется без слёз и истерик, а в финале один из участников должен будет покинуть проект. Чем закончится премьерная серия, смотрите 19 сентября в 20:00 на ТНТ.

Михаил Галустян и Ольга Бузова откроют шоу «Звезды в Африке» приёмом посреди саванны. Пять знаменитостей привезли на фуршет посреди Африки на «джипе», ещё пять – прилетели на вертолете. В первую десятку участников проекта вошли Айза, Митя Фомин, Анна Хилькевич, Стас Ярушин, Юлия Гаврилина, Вики Одинцова, Алексей Ягудин, Светлана Пермякова, Вячеслав Малафеев и Виктория Боня. Фуршет в начале выпуска – это последняя еда, которую они получат без испытаний и челленджей. С первым из них знаменитости столкнутся ещё до заселения в лагерь: им придётся встретиться лицом к лицу со своими фобиями, оказавшись в аквариуме с крокодилами, игуанами, рыбами и прочими дикими обитателями Африки. Это испытание не для слабонервных, и, если хоть кто-нибудь из участников даст слабину, вся команда останется без еды.

Заселение в лагерь покажет, что звёздам будет не так просто ужиться друг с другом. Конфликт поколений даст о себе знать в первые же моменты пребывания в общем доме. Виктория Боня закатит истерику из-за отсутствия еды, Стас Ярушин доведет до слёз Юлию Гаврилину, Митя Фомин удивит навыками выживания и умением готовить «кашу из топора». Но самое главное – звёздам устроят испытание, которым проверят умение работать на команду.

Те, кто провалят проверку на командный дух, попадут в номинацию. Двум номинантам на вылет устроят гастрономическое испытание, по итогам которого один из них должен покинуть Африку.

Кто сломается в первый же день, смотрите в воскресенье, 19 сентября в 20:00, на ТНТ.