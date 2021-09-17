Элвин Грей официально зарегистрировал свой брак с Инзилей Фатхутдиновой

«Иди ко мне, познакомимся! Я – уфимский парень Юльякшин Радик. Пойми, ты мне понравилась. Прошу, выходи за меня!»: спел артист в день свадьбы. Фото: скриншот с видео

17 сентября в Уфе татаро-башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) официально зарегистрировал свой брак с Инзилей Фатхутдиновой. О чем сам он поспешил сообщить в своем Инстаграм.

- День рождения нашей семьи 17.09.2021. Благодарим всех за поздравления и теплые слова, - написал артист после торжественной церемонии.

Также Элвин Грей опубликовал видео с отрывком песни, выпущенной специально к дате свадьбы. В ней певец поет: «Иди ко мне, познакомимся! Я – уфимский парень Юльякшин Радик. Пойми, ты мне понравилась. Прошу, выходи за меня!».

Напомним, никах (мусульманский обряд венчания - Ред.) Элвина Грея и Инзили Фатхутдиновой состоялся в Казани в январе 2021 года.

В эту пятницу, по некоторым данным, уже официальные молодожены будут отмечать свадьбу в одном из ресторанов Уфы, где для них выступят Клава Кока, Салават Фатхутдинов и Айдар Галимов.