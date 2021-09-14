10-летний актёр сериала «#ЯЖОТЕЦ» Алексей Родионов: «Актёрская профессия – это как прожить несколько жизней»

Фото: ТНТ

20 сентября на телеканале ТНТ стартует новый комедийный хит «#ЯЖОТЕЦ», снятый в формате видеоблога. В центре сюжета 44-летний Михаил Гречихин, который вместе с сыном ведёт блог с распаковками детских игрушек, но после развода с женой он становится воскресным папой, меняет формат блога и начинает учить сына Стёпку, как быть мужиком. Главные роли в комедии сыграли Гоша Куценко и 10-летний Алексей Родионов. Молодой актёр дал максимально милое для звезды сериала интервью и поделился впечатлениями от съемок, актерской работы и самых смешных моментах сериала «#ЯЖОТЕЦ».

- иРасскажи про съемки в формате скринлайф. Чем отличаются от обычных съемок, с чем были сложности? Как приходилось обращаться с камерой? Тяжелая ли она?

- Камера была маленькая, нетяжёлая. На ней не было всяких обвесов, экранов и тому подобного, но одной рукой её было сложно удержать. Мне всегда помогал Серёжа (Сергей Хохряков), наш оператор.

- Твой партнер Гоша Куценко рассказывал, что ему приходилось учить огромное количество текста. Как у тебя с этим обстояли дела?

- Да, дяде Гоше было намного сложнее. Он давал мне хорошие советы, как легче запоминать большой текст. Я старался ими пользоваться. А когда у него было много текста, а у меня мало, он говорил: «Ах ты, маленький халявщик!» И мы все смеялись.

Фото: ТНТ

- Как думаешь, советы, которые твой экранный отец дает тебе в сериале, в реальной жизни могут быть полезны? Ты запомнил что-нибудь из уроков сериала?

- Я считаю, что советы, которые давал экранный папа, в жизни не помогут. Больше всего я запомнил, как папа помогал чинить машину девушке, а она поехала и врезалась в трубу.

- Какой момент сериала #ЯЖОТЕЦ у тебя любимый?

- Больше всего мне развеселило, как дядя Гоша нажал сигнализацию на корабле, и всем пришлось прыгать в воду. Мне очень нравится этот момент.

- Как ты относишься к соцсетям? Активно ли их ведешь? Есть ли у тебя блог, канал или что-то еще? Что смотришь на YouTube? На какие Instagram и TiktTok-аккаунты подписан?

- К соцсетям отношусь хорошо, у меня есть своя страничка в Instagram. Меня легко найти по хэштегу #родионовалексей. В TikTok я пока новичок. Подписываюсь в основном на друзей и на людей, с которыми работал.

- Чем тебе нравится актерская профессия? Ты планируешь и в будущем связать свою жизнь с кино?

- Я люблю свою работу, точнее, это моё хобби, ведь съёмки приносят мне удовольствие. Мне нравится актёрская профессия. Это как прожить несколько жизней в игре. Но не знаю, стану ли актером. Возможно, я стану режиссёром.

- Как тебе удается совмещать учебу и съемки? Учителя идут на уступки? Ты хорошо учишься?

- Пока удавалось неплохо. Сейчас я уже перешёл в пятый класс. Все учителя будут новые, очень надеюсь на их понимание.

- В школе ты знаменитость? Часто пользуешься своим положением?

- Нет, я не знаменитость. Да, кто-то видел меня по телевизору, иногда узнают. И все.

- Как ты себя чувствуешь на одной площадке, даже в одном кадре с большими звездами, состоявшимися актерами? Чувствуешь волнение или, наоборот, легко находишь общий язык?

- Чувствую себя хорошо, со всеми нахожу общий язык. Я знаю мало актёров. В основном знакомлюсь, а только потом узнаю, что они очень известные. Может, поэтому у меня нет никакого волнения от общения с ними.

- Какие твои любимые фильмы и сериалы?

- Обожаю человека-паука. Вместе с папой смотрел «Интернов». Любимый мультсериал сейчас – «Наруто».

- Что любишь делать в свободное время? И какой отдых для тебя самый лучший? Чем обычно занимаешься с друзьями?

- В свободное время я гуляю с друзьями на улице, гоняем в футбол, учусь делать трюки на своём BMX. С семьёй мы ездим на рыбалку, катаемся на квадроциклах, ходим в батутный центр.

Смотрите сериал «#ЯЖОТЕЦ» c 20 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ.