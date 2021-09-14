Татарстанские абоненты Tele2 получат в подарок ювелирные украшения

Tele2 в Татарстане в сентябре пополнила программу лояльности «Больше» новыми предложениями. Клиенты оператора могут получить серебряные подвески и золотые серьги в подарок. Также среди осенних сюрпризов бесплатный онлайн-урок по математике или английскому языку, семь электронных книг или ценный приз за знания на обучающей платформе.

Скидки на ювелирные изделия и украшения в подарок пользуются неизменной популярностью у абонентов Tele2, с января по август около 30% всех активированных в Татарстане предложений пришлось именно на них. В сентябре программа лояльности пополнилась сразу несколькими офферами от ведущих ювелирных брендов.

В Альметьевске, Казани и Набережных Челнах серебряную подвеску с фианитом и 10 000 бонусов получат абоненты оператора при посещении салонов SOKOLOV. Бонусные баллы можно использовать при покупке украшений и сэкономить до 30% стоимости ювелирного изделия.

В сети «Адамас» до конца сентября абонентам Tele2 вручат серебряную подвеску, карту постоянного клиента и скиду 15% на любое украшение. Поклонникам онлайн-шоппинга интернет-магазин «Ювелирочка» подарит золотые серьги-пусеты при заказе от 2299 рублей, а также скидку 10% на покупки.

Этой осенью программа «Больше» также предлагает татарстанцам интеллектуальные подарки. Семь новых книг в кратком изложении или в аудиоформате получат абоненты от электронного книжного сервиса kiozk. Онлайн-школа «Учи.Дома» приглашает на бесплатное пробное занятие по английскому языку или математике. При оплате курса в Яндекс.Практикуме и активации промокода до 7 октября пользователи программы лояльности «Больше» могут получить подарки: кресло, монитор, проектор, кофемашину или робот-пылесос.

Программа лояльности «Больше» действует четыре года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.