Рынок ценных бумаг - возможность приумножить деньги и получить поддержку от государства

Фото: из личного архива Ольги Мезенцевей

Ольга Мезенцева кандидат экономических наук и практикующий квалифицированный инвестор с опытом работы более 20 лет, основатель онлайн-бизнес школы финансовой аналитики FABS - Financial Analytics Business School*.

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- Ольга Владимировна, как вы вообще оказались в инвестициях?

- Все началось в середине 90-х. Я поступила на бюджет на экономическую специальность кафедры «Банковское дело». Тогда меня заинтересовал финансовый рынок и рынок ценных бумаг, а к окончанию университета смогла получить квалификационный аттестат Федеральной комиссии по ценным бумагам. Экзамен сдавала одной из первых. Было сложно - необходимый порог преодолевали лишь порядка 3% экзаменующихся... Но на тот момент (1997-1999 годы) я уже имела опыт работы в банке, именно в отделе ценных бумаг, и присутствовала на рынке. После университета пошла работать в инвестиционную компанию, где постоянно наблюдала за финансовыми рынками и котировками. Выполняла задачи трейдера - заключала сделки на бирже. Так потихоньку втянулась. Правда, свой первый портфель я сделала не сразу, поскольку были определенные страхи. Чтобы побороть страх, потребовалось около трех лет, за которые я упустила ряд инвестиционных возможностей.

- Реально ли сохранить и приумножить свои деньги, инвестируя в рынок ценных бумаг?

- В начале нулевых было только становление рынка ценных бумаг. И у инвесторов не было такого спектра инструментов, куда можно вкладывать деньги. Была Московская и Санкт-Петербургская биржи. Были возможности вложиться только в «Газпром» и еще десяток «голубых фишек». Зато сейчас рынок поменялся, да и финансовые инструменты сами по себе меняются глобально. Сейчас можно купить ETF** (торгуемые биржевые фонды), даже не имея статус квалифицированного инвестора. Открыты торги американскими акциями. Котировки такие же, как и на Нью-Йоркской бирже, но лотовость бумаг пониженная и, соответственно, порог входа ниже. Есть возможность сохранить свои деньги в резервной валюте США. Также на бирже есть европейские акции в евро, которые торгуются во Франкфурте-на-Майне. То есть можно разместить свои деньги и на российском рынке, и на иностранном. Возможности купить более чем достаточно.

- Нужны ли большие суммы, чтобы зайти на биржу и начать зарабатывать?

- В первую очередь нужно для себя понять, чем хотите заниматься - инвестированием или трейдингом. Начать зарабатывать - это больше про трейдинг и биржевые спекуляции, но и здесь появляются большие риски.

Своим клиентам я всегда говорю: берите тысячу рублей, открывайте счет и покупайте свою первую облигацию федерального займа. Вообще сложилась практика, что люди берут именно ОФЗ как самый низкорисковый финансовый инструмент. Затем клиенты смотрят, как работает счет и как заключаются сделки. Поэтому суммы, с которых можно начать, минимальны. Те же самые ETF сейчас начинают дробить, и один ETF можно купить за доллар.

Инвесторы стали более грамотными и сейчас начинают инвестировать с небольших сумм и в низкорисковые инструменты.

- А как грамотно составить портфель?

- Первое правило должно звучать так: «Вкладывайте в высококлассные акции». Не надо стремиться за хайпом, не надо гнаться за третьесортными акциями, что должны уже сейчас «выстрелить» на тысячу процентов. На этом гарантированно деньги потеряете. Первые деньги размещать в высокосортные бумаги. Это компании, как говорится, too big to fail***(английская идиома) - «слишком крут для неудачи». Здесь минимальны риски мошенничества в виде рисования бухгалтерских доходов. А вот мелкие компании на корпоративных событиях могут упасть в ноль и не вырасти никогда.

Если говорить о процентном соотношении, то изначально в каждом банке делают инвестиционный профайлинг инвестора. Таким образом оценивается инвестиционный профиль инвестора: консервативный, агрессивный или умеренный. В зависимости от этого определяется соотношение акций и облигаций в портфеле. Если консервативный, то в портфеле должно быть больше облигаций (70%), если умеренный инвестор, то 50/50. Агрессивный инвестор может принимать на себя повышенные риски и включать в портфель до 70% акций. Начинающие инвесторы будут в основном консервативные.

Что касается валюты размещения, то здесь все зависит от целей и наличия ограничений для инвестора. Если опасаетесь риска девальвации рубля или пугает долгосрочный план инвестирования, то большую часть средств можно разместить в иностранные акции, а меньшую часть - в рублевых акциях. Если готовы поиграть в дивидендную стратегию, тогда можно вложиться в российские акции. Но это достаточно спекулятивная вещь и соответствующие риски.

- Из статистики Московской биржи, около 30% счетов закрывается в первый год и еще 20% во второй, 50% людей фактически разочаровывается в инвестировании****. С чем это может быть связано?

- Люди часто покупаются на идею заработка на инвестициях. Обычно под этой идеей продается трейдинг - биржевые спекуляции. Но это не пассивный доход, сделки нужно совершать на постоянной основе, а доход можно сравнить с пассивным доходом от рулетки или лотереи. Иногда новичок приходит на биржу и начинает брать кредитное плечо, когда банк под залог твоих ценных бумаг дает денежные средства. Взяли кредит под залог своих ресурсов, а рынок пошел не туда, куда вы предполагали, и вы очень быстро лишаетесь своих бумаг. Договор залога такой, что реализация бумаг происходит за пару часов. Для сравнения: если вы отдаете свое имущество под залог банку, то процесс его изъятия в случае несостоятельности может затянуться на годы. Поэтому начинающему инвестору кредитное плечо противопоказано.

- Как поддерживает государство инвестиционные начинания населения, в чем конкретно это выражается?

- Сейчас очень сильная посподдержка инвестиционного процесса среди частных лиц. Государство очень много делает для стимулирования мелких частных инвесторов. И самое первое - статус индивидуального инвестиционного счета. Это специальный режим брокерского счета, который действует три года. Он бывает двух видов.

По типу А предоставляется налоговый вычет по основному месту работы в размере 52 400 рублей. Для этого нужно иметь официальную работу и зарплату. Вычет инвесторы получают сразу. Но обязательное правило: деньги должны находиться на счету три года, в противном случае налоговая будет изымать налоговый вычет.

Тип Б подходит для трейдеров, предпринимателей и самозанятых. Здесь также нужен ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), но налоговый вычет можно получить по торговым операциям - по договорам сделок купли-продажи.

Также существует налоговая льгота на долгосрочное владение бумагами. Она распространяется на брокерские счета . Льгота идет от трех миллионов рублей при сроке владения от 3 лет. Здесь можно вернуть НДФЛ (налог для физических лиц) с продажи бумаг. Распространяется налоговая льгота и на американские акции. Также налоговые льготы по курсовой разнице можно получить, если вкладываете деньги в еврооблигации.

- Как вас можно найти в интернете?

- Я веду свой блог в Инстаграм: @olgamezens. Также есть одноименный сайт. Каждую среду я провожу небольшие вебинары, где небольшим кругом инвесторов мы обсуждаем текущее положение. Взаимодействие происходит через Telegram.

Финансовые консультации оказывает Ольга Мезенцева, практикующий квалифицированный инвестор, основатель онлайн-бизнес школы финансовой аналитики FABS

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