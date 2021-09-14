Зачем ФГУП «Охрана» Росгвардии в Татарстане нужны «стрелки»

Вопрос личной, общественной и частной безопасности актуален всегда. Кому доверять в этом непростом деле? Выбор каждого. Рынок этих услуг в настоящее время разнообразен. Существуют и частные охранные предприятия, и государственные структуры - ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана Росгвардии. «Комсомолка» побеседовала с директором филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан Сергеем Кайдаловым и начальником ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан (Татарстан)» Романом Гордеевым.

- Сергей Владимирович, знаем, что предстоят определенные изменения в деятельности и обязанностях унитарного предприятия. В чем их суть?

- В настоящее время федеральным центром особое внимание уделяется вопросу регионального исполнения требований Постановления Правительства РФ № 587 в части обеспечения государственной охраной объектов, исполняющих государственные функции. Постановлением четко определен перечень объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется и в следующем году они все должны быть переданы под государственную охрану.

- В связи с этим вероятно последует увеличение штата и будет набор сотрудников?

- Да, мы принимаем под охрану новые объекты, соответственно востребованы и сотрудники по должностям «контролеры», «стрелки». Требования к кандидату стандартные: не должно быть медотводов, судимости, серьезных нарушений КОаП. У нас сильная психологическая служба, отсеивающая на собеседовании неподходящих кандидатов. Опыт работы в правоохранительных органах приветствуется и соответственно финансово подкреплен.

Со своей стороны работникам гарантирована «белая» заработная плата со всеми отчислениями. Сотрудникам обеспечены социальные пакеты и льготы, установленные на законодательном уровне в Татарстане и в стране в целом. Обучение, медицинский осмотр, повышение квалификации и форма - все эти издержки полностью оплачиваются предприятием.

Соблюдаются все праздничные и выходные дни Татарстана и России. Дополнительно предприятие из собственного бюджета оплачивает стоимость путевок в оздоровительные лагеря для детей сотрудников, компенсирует половину затрат на санаторно-курортный отдых работников. Прослужившим во ФГУП «Охрана» более 10 лет субсидируется 50% ипотечного платежа.

- Какие охранные решения осуществляет предприятие?

- Мы обеспечиваем как физическую, так и техническую охрану различных объектов, сопровождение грузов и имущества физических и юридических лиц. Активно, с использованием передовых систем безопасности развивается направление технической безопасности - проектирование, оборудование и подключение на пульт централизованного наблюдения. Отмечу, что особенно у клиентов активно востребована такая услуга, как оснащение объекта кнопкой экстренного реагирования.

Выезд на тревожные сообщения осуществляют наряды территориальных подразделений Росгвардии.

- Роман Васильевич, сотрудники вашего подразделения выезжают на места сработки?

- Да, мы осуществляем охрану имущества по договорам и обеспечиваем оперативное реагирование на сообщения о срабатывании охранной и тревожной сигнализаций с объектов граждан. Кроме того, на нас возложена охрана объектов, подлежащих обязательной охране, в соответствии с утвержденным Правительством России перечнем, обеспечение антитеррористической защищенности объектов государственного значения и мест массового пребывания граждан. Также участвуем в охране правопорядка и пресечении преступлений на маршрутах патрулирования.

- Роман Васильевич, необходимы ли и вашей службе новые сотрудники?

- Да, мы принимаем на работу молодых людей в возрасте до 35 лет, отслуживших в армии, с хорошей физической подготовкой и отличным здоровьем. Штат сотрудников комплектуется по строгим критериям. Служба во вневедомственной охране защищена социальными гарантиями: бесплатное медицинское обеспечение, предоставление медицинских страховок и путевок в ведомственные санатории, единовременная социальная выплата на приобретение жилья, возможность получения бесплатного профессионального образования и ряд других социальных пакетов, которые предусматриваются государством силовикам.

Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Татарстан

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