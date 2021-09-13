Аппаратчики и лаборанты «Нижнекамскнефтехима» вошли в число победителей чемпионата по стандартам WorldSkills

ПАО «Нижнекамскнефтехим» выступило партнером II Отраслевого чемпионата PetroChemSkills 2021 по стандартам WorldSkills, организатором которого является ООО «СИБУР». Совместными усилиями компании провели в Нижнекамске первый этап конкурса по двум компетенциям: «Лабораторный химический анализ» и «Аппаратчики химических производств». Соревнования стартовали 6 сентября на базе специализированного центра компетенций – ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» и завершились 10 сентября.

В рамках торжественного открытия площадку посетили президент РТ Рустам Минниханов, глава НМР, мэр г. Нижнекамск Айдар Метшин, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, управляющий директор ООО «СИБУР» Рустам Галиахметов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Гости побывали в аудиториях, где ознакомились с конкурсными компетенциями. Всего в первом этапе состязаний принимали участие более 70 конкурсантов и экспертов из Томска, Тюмени, Тобольска, Казани, Воронежа, Кстово и Нижнекамска. ПАО «Нижнекамскнефтехим» представляли четверо сотрудников: Айгуль Бурганова (эксперт – Елизавета Темникова), Расиля Кадырова (эксперт – Мария Ильина), Динар Нугманов (эксперт – Артем Трошин) и Антон Алдарев (эксперт – Наталья Фатхутдинова).

Всего в общей сложности чемпионат проходит в пяти городах России и на шести площадках, а завершит он свою работу в северной столице – Санкт-Петербурге. Число компетенций выросло с 3 до 13 самых массовых для отрасли, посетить соревнования планируют более 300 участников, экспертов и гостей.

Завершающий день II Открытого Отраслевого чемпионата PetroChemSkills-2021 по стандартам WorldSkills среди работников нефтехимических отраслей промышленности оказался не менее насыщенным, чем первые дни состязаний. Участники конкурса побывали на экскурсии в ПАО «Нижнекамскнефтехим». Финальной точкой чемпионата стало подведение итогов и награждение победителей первого этапа. В числе призеров – три представителя «Нижнекамскнефтехима».

В компетенции «Аппаратчик химических производств» первое место занял работник завода БК Антон Алдарев, второе – аппаратчик завода этилена Динар Нугманов. Третье место в компетенции «Лабораторный химический анализ» заняла сотрудница УТК Айгуль Бурганова.

Участие команды «Нижнекамскнефтехима», как и многих других предприятий, первым этапом Открытого Отраслевого чемпионата не ограничится. Сотрудники компании выступят на других площадках чемпионата еще в шести компетенциях.