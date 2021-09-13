Выборы-2021 в Казани: бесплатный проезд, Олег Газманов и программа мероприятий

Выступление Олега Газманова запланировано на вечер 19 сентября около около стадиона «Ак Барс Арена» . Фото: Александр ГЛУЗ

Выборы-2021 в Казани, как и по всей России, будут проходить в течение нескольких дней – с 17 по 19 сентября. В городе с 8.00 до 20.00 будут работать 463 избирательных участка. На них жители столицы Татарстана смогут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты Госдумы, а также довыбрать народных избранников в Госсовет Татарстана по Азинскому одномандатному округу №15 и в Казгордуму по Академическому №4 и Липатовскому №20 округам. Для тех, кто живет в отдалении от мест голосования, в Казани планируется организовать 34 автобуса.

БРАСЛЕТ «Я ПРОГОЛОСОВАЛ!/МИН ТАВЫШ БИРДЕМ!»

Каждому, кто проголосует в Казани выдадут специальный браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!». Предъявив его кондуктору в городе можно будет бесплатно ездить на общественном транспорте все три дня – с 17 по 19 сентября. Кроме того, данный браслет станет входным билетом не только на мероприятия, которые подготовили на Выборы-2021 в Казани, но и в музеи:

- Национальный музей РТ

- Государственный музей изобразительных искусств РТ,

- Галерея современного искусства,

- Национальная художественная галерея «Хазинэ»,

- Музей-заповедник «Казанский Кремль»,

- Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина,

- Дом-музей В.И. Ленина,

- Музей К.Васильева,

- Музей В.Аксенова,

- Музей А.Мазитова,

- Музей Б.Урманче.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Что же касается обещанных торжеств, то, например, около 170 избирательных участков пройдут ярмарки. А с 16 по 18 сентября праздники с концертами запланированы в 40 казанских дворах. Кроме того, 17 сентября в 19.00 и 21.00 возле Центра семьи Казан будет работать автокинотеатр.

18 сентября - с 15.00 до 22.00, на улице Профсоюзной пройдет фестиваль для креативной молодежи. Из-за него перекроют автомобильное движение на отрезке от улицы Астрономическая до улицы Чернышевского. Там организуют фудкорты, лекции, мастер-класс по созданию модной одежды, дэнс-баттлы, граффити-фестиваль, грин-маркет, теннисный турнир, обмен книгами и виниловыми пластинками. Мало того на улице покажут спектакль «Вечеринка» от фонда «Живой город», выступят диджеи, группы СБПЧ и «Хлеб».

18 сентября с 17.00 до 19.00 на улице Баумана около часов выступят кавер-группы.

В тот же день в парке «Крылья Советов» в 15.00 начнется ретро-вечер, а 19 сентября в 11.00 в парке по улице Мира пройдет большой праздник детства, в парке Урицкого - в 12.00, семейный фестиваль.

ВЕЧЕРНИЙ КОНЦЕРТ

Выборы-2021 в Казани закончатся 19 сентября. Именно в этот день около стадиона «Ак Барс Арена» с 14.00 до 22.00 пройдет большой праздник. Чтобы попасть на него, на входе нужно предъявить тот самый браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».

Пришедших туда будут ждать тематические площадки для молодежи, спортивные площадки, площадка «Жизнелюб», «литературный дворик». А на сцене выступят Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы «Ума Турман», Филатов и Karas, рэпер Мот и Олег Газманов.

Завершится концерт праздничным салютом.