В Казани в рамках Качаловского фестиваля Мастерская П.Н. Фоменко представит спектакль «Семейное счастие» 16+

Со 2 по 22 октября в Казани состоится Качаловский фестиваль, посвященный 230-летию одноименного театра. В город со своими постановками приедут ведущие труппы России.

Так, первыми на сцене Казанского академического русского Большого драматического театра им. Качалова спектакль «Семейное счастие» 16+ представит театр «Мастерская П.Н. Фоменко». Показы пройдут 2 и 3 октября в 18.00.

Одноактовая сценическая композиция по одноименной повести Л.Н.Толстого – это история о поиске взаимопонимания в любви, рассказана Толстым от имени главной героини. Отказавшись от прямолинейности повествовательного изложения, Петр Фоменко построил спектакль в двухмерно-временной системе координат. Воспоминания о прошлом: о тихой влюбленности Марии Александровны в друга ее покойного отца Сергея Михайловича, о негромком счастье первых месяцев супружества, о жажде светских успехов и разочаровании в них, о возвращении к мужу и попытке обрести новое спокойное и прочное, без бурь и волнений семейное счастье комментируются самой же Марией Александровной. Бесстрастно, сухо, порой даже цинично. Стоит героине Ксении Кутеповой присесть у миниатюрного столика, надеть черную широкополую шляпу, взять в руки длинный мундштук с тлеющей папиросой и в глазах появляется холодное спокойствие врача, ставящего диагноз.

И как скидываются с кресел и стульев запыленные покрывала, открывая добротную, созданную для долгой и счастливой семейной жизни мебель, так же срываются Марией Александровной покровы времени с воспоминаний о сладостном, но, увы, невозвратившемся счастии юношеской любви.