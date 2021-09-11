«Исключаем сахар и едим клетчатку»: Казанский диетолог рассказала, что добавить в свой рацион, чтобы не заболеть в осенний период

По словам специалиста, в осенний период важно включить в свой рацион как можно больше сезонных продуктов, которые выросли в нашей стране. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осенью в Татарстане ожидается рост числа больных ОРВИ и COVID-19, поэтому важно следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет. О том, как это сделать в сентябре и октябре, «Комсомолке» рассказала диетолог и нутрициолог Элина Борханова.

По словам специалиста, в осенний период важно включить в свой рацион как можно больше сезонных продуктов, которые выросли в нашей стране. Местные продукты намного вкуснее, полезнее и дешевле.

Придерживайтесь важных правил, которые помогут вам оставаться здоровыми в период болезней:

– Ешьте достаточное количество белка (яйца, бобовые, мясо);

– Добавляйте в свой рацион специи и травы (орегано, базилик, розмарин);

– Ограничивайте сахар и не налегайте на мучное;

– Ешьте больше клетчатки (овощи, фрукты, зелень, ягоды);

– Включайте в рацион продукты, которые содержат различные группы витаминов (морковь, тыква, хурма, оливковое масло, орехи, облепиха, болгарский перец);

– Ешьте продукты с содержанием селена (морепродукты и орехи), цинка (тыквенные семечки) и фолиевой кислоты (зелень и овощи).

Перечисленные продукты можно есть как свежими, так и приготовленными. Диетологи советуют разнообразить свой рацион, чтобы он включал в себя большое количество микроэлементов и витаминов, которые и помогут не заболеть.

Диетологи советуют разнообразить свой рацион, чтобы он включал в себя большое количество микроэлементов и витаминов, которые и помогут не заболеть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– В магазинах можно найти огромное количество полезных продуктов. Сейчас, например, сезон тыквы, болгарских перцев и различных овощей, которые можно есть со специями и орехами. Очень полезно также есть куриную и говяжью печень. Можно ее потушить, на гарнир приготовить рис или гречку, а еще добавить овощи, и у вас будет очень полезное для иммунитета блюдо, – отметила Элина.

Чтобы согреваться осенними вечерами, по словам диетолога, можно готовить отвар шиповника или облепиховый чай – в этих ягодах содержатся витамины А и С. А вот витамин D из продуктов, к сожалению, не получишь – для его восполнения придется покупать в аптеке витамины.