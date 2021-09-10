«Будущее за холодной стиркой»: Ariel выступил с инициативой снизить температуру стирки на 5 градусов к 2025 году

К 2025 году бренд планирует снизить среднюю температуру стирки в Европе на 5 градусов. В результате предполагается уменьшить объем выбросов углекислого газа более чем на 6 млн тонн.

Для реализации программы Ariel cовместно с креативной командой National Geographic разработал информационную кампанию «Будущее за холодной стиркой». Ее цель – рассказать, как снижение температуры стирки помогает бороться с глобальным потеплением. С помощью короткометражных фильмов и фотографий бренд показывает, как парниковые газы приводят к глобальному потеплению и влияют на арктические регионы, демонстрируя, что даже небольшое снижение температуры стирки вносит вклад в решение этой проблемы. Программа уже стартовала в странах Европы, в частности, Германии, Франции, Италии.

В дополнении к информационной кампании с National Geographic бренд запустил «экологичную» рекламу на национальном телевидении с известным комиком и телеведущим Александром Гудковым. Ее главный герой призывает потребителей переходить на стирку при 30 градусах вместе с новинкой Ariel PODS «Всё в 1» Extra Oxi Effect с пятновыводителем. Формула капсул содержит уникальное сочетание эффективных и безопасных активных веществ, биоразлагаемых энзимов и пятноотталкивающих компонентов. Благодаря этому новинка прекрасно отстирывает самые стойкие загрязнения даже в холодной воде. При этом такой температурный режим экономит до 60% электроэнергии, генерирует меньше выбросов СО2 и наносит меньше вреда природе. А год стирки при 30 С° общими усилиями в России равнозначен высадке 18 млн. деревьев.

Подход Ariel к экологичности основан на анализе жизненного цикла, т.е. 6 стадий, которые проходит продукт: выбор ингредиентов, производство, упаковка, транспортировка, использование в быту и утилизация. Европейские исследования компании показали, что до 60% углеродного следа продукции, негативно действующего на окружающую среду, образуется именно при использовании в быту — непосредственно во время стирки. В основном это происходит за счет энергии, которую стиральная машина тратит на нагрев воды. В России только 27% стирок приходится на 30 градусов или ниже — большинство стирок - при 40 С° и выше. Между тем снижение температуры воды с 40 до 30 С° позволяет уменьшить расход энергии на 57% и как следствие — сократить выбросы CO2 на 35%.

Еще одним преимуществом капсул Ariel PODs «Всё в 1» является экологичность формулы: для ее производства используется на 80% меньше воды, чем для жидких моющих средств, и на 50% меньше упаковочного материала по сравнению со стиральными порошками. Капсулы не содержат фосфатов, в составе биоразлагаемые активные вещества. Для снижения углеродного следа Ariel сокращает использование первичного пластика, использует перерабатываемые материалы для упаковки, возобновляемые источники электроэнергии и концепцию «ноль производственных отходов на полигон» при производстве. Таким образом, используя Ariel PODs «Всё в 1» для стирки в холодной воде, можно продлить жизнь вещам и снизить воздействие на окружающую среду.

- У нашего бренда пять миллиардов покупателей — это уникальная возможность вести диалог, влиять на взгляды и привычки людей, - считает вице-президент по развитию категорий средств для стирки и ухода за домом P&G в Восточной Европе Роксана Станческу. - Ariel превосходно стирает в холодной воде, а значит, мы можем выбирать программы с меньшей температурой. Это простой способ всем вместе снизить углеродный след от стирки и помочь нашей планете, не жертвуя качеством стирки.

О компании Procter & Gamble

P&G обслуживает потребителей по всему миру и располагает одним из крупнейших портфолио надежных, качественных лидирующих брендов, в т. ч. Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Whisper®. Сообщество P&G охватывает около 70 стран. Актуальные новости и информация о брендах и компании P&G представлены на сайте.

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