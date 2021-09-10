В Татарстане КАМАЗ на скорости врезался в другой грузовик и его кабину разорвало на мелкие части

Водитель КАМАЗа чудом выжил в этой аварии. Фото: скриншот с видео

В Татарстане под Набережными Челнами на Альметьевском шоссе между поворотами на деревню Биклянь и Нижнекамск КАМАЗ на полной скорости врезался в медленно едущие впереди грузовики. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.

На записи видно, что водитель несущегося большегруза в последний момент попытался уйти от столкновения, но было слишком поздно. От сильного удара кабину КАМАЗа разорвало на мелкие части. Водитель избежал мгновенной смерти благодаря последнему маневру – часть кабины, где он сидел, ему все же удалось вывести из-под прямого удара.

Он оказался на асфальте и некоторое время в шоке передвигался по проезжей части. В итоге его с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными ранами затылка и переломом позвоночника на «скорой» увезли в больницу Набережных Челнов.

После этой аварии на дороге скопилась большая пробка – направление из Набережных Челнов в сторону Нижнекамска и Альметьевска оказалась перекрыта. Автомобилистам приходится ехать по встречной полосе движения.