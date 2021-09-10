13 сентября – праздник, который придумали сладкоежки: День шарлоток и осенних пирогов

Организуйте у себя на работе благотворительный завтрак с домашними угощениями: шарлоткой, пирогами, тортами и другими своими любимыми сладостями, так как в кулинарном батле нет ограничений. Пусть каждый принесет в этот день любимое блюдо, приготовленное собственноручно для общего праздничного стола.

Предупредите коллег, что позавтракать можно не только вкусно, но и сделать доброе дело, для этого поставьте на общем столе «Добрую банку» для благотворительных взносов и предложите коллегам поддержать проект в пользу малышей с особенностями развития. Передайте «Добрую банку» в благотворительный фонд «Альпари».

На собранные вами средства мы купим специализированное питание для маленьких подопечных фонда: детей с ДЦП и другими серьезными диагнозами, которые не могут есть обычную еду!

Давайте вместе сделаем осень чуть теплее! Пусть этот уютный праздник станет доброй традицией! И помните: не бывает маленькой помощи – важен каждый рубль.

Принять участие в акции можно в любом городе! О своем желании принять участие можно сообщить по телефону +79172808122 (Наталья Гилазева).

Выкладывайте фото в соцсетях своих благотворительных завтраков, отмечайте наш фонд @blagfondalpari и добавляйте хештеги #добраяшарлоткаальпари #вместерадидетей