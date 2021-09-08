Дмитрий Савенков возглавил казанский филиал Tele2

Tele2 сообщает о назначении директора казанского филиала. Дмитрий Савенков, ранее работающий в должности технического директора, займется укреплением позиции компании в Татарстане.

В должности технического директора филиала Дмитрий Савенков реализовал множество успешных проектов, среди которых запуски сети LTE в республике и тестовой зоны 5G в Казанском метрополитене. На позиции регионального управляющего директора в фокусе работы Дмитрия будет укрепление позиций оператора на телеком-рынке региона, развитие розничной сети, поддержка корпоративной культуры и ценностей компании в коллективе, а также улучшение качества связи в крупных городах и отдаленных от центра населенных пунктах. На своей позиции Дмитрий Савенков подчиняется директору макрорегиона «Волга» Tele2 Равилю Хайбуллину.

Равиль Хайбуллин, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Татарстан для Tele2 является приоритетным регионом. Несмотря на жесткую конкуренцию на телекоммуникационном рынке, мы видим здесь высокий потенциал для развития, укрепления позиций бренда и роста доли абонентской базы. Дмитрий зарекомендовал себя как ответственный руководитель и сильный лидер, он имеет большой опыт работы в отрасли и способен эффективно выстраивать работу в коллективе. Уверен, что он справится с новыми обязанностями и выполнит все поставленные перед ним задачи».

Дмитрий Савенков родился в 1982 году, в 2005 году окончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева по специальности средства связи с подвижными объектами. В 2014 году он получил второе высшее образование на юридическом факультете в Институте социальных и гуманитарных знаний.

Дмитрий долгое время работал в телекоммуникационной отрасти, в таких компаниях как ЗАО «СМАРТС», ООО «ПСК «БАРС». К команде Tele2 присоединился в 2014 году, заняв позицию руководителя департамента по развитию сети макрорегиона «Юг».

В 2015 и 2020 годах Дмитрий Савенков был удостоен корпоративной награды Tele2 - «Достижение года», в 2021 году ему объявлена благодарность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.