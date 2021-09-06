За счет государства: Как и где жители Чувашии могут воспользоваться «Пушкинской картой»

С 1 сентября по всей стране стартовала новая культурная программа «Пушкинская карта», рассчитанная на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Она позволит пользователям посещать театры, музеи и концерты, экономя собственный бюджет. Не стала исключением и Чувашия. Глава региона Олег Николаев сообщил, что воспользоваться предложением смогут более 105 тысяч жителей республики.
По мнению Николаева, задумка, озвученная летом Президентом России Владимиром Путиным, решит сразу две задачи: пойдет на пользу молодежи и поддержит учреждения культуры.
В свою очередь заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики - министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева отметила, что проект позволит полноценно развивать личность.
- Это формирует внутренний духовный мир человека. Можно быть хорошим физиком, хорошим математиком, но важно, чтобы в душе звучала музыка и вдохновляла на новые проекты и победы, а это дает культура и искусство, - сказала она.
Кроме того, уверена министр, карта станет отличным дополнением к проекту «Живые уроки», идея которого заключается в том, что школьники посещают музеи в привязке к образовательной программе: изучая Евклидову геометрию, интересно посетить единственный в России Музей Лобачевского в Козловке, а в Музее Чапаева очень наглядно пройдет урок по Гражданской войне.
Сейчас республиканскому Министерству культуры поручено доработать список учреждений, которые необходимо включить в реестр для возможного посещения.
- Необходимо сделать так, чтобы дети и молодежь узнали республику максимально глубоко и широко, через конкретное историческое содержание, и «Пушкинская карта» - хорошая для этого возможность, - подчеркнул руководитель региона.
Дополнительно в настоящее время в Чувашии готовится к подписанию новый указ о грантовой поддержке учреждений культуры на реализацию новых проектов.
КАК ПОЛУЧИТЬ И ЧТО ПОСЕТИТЬ?
Чтобы получить карту, нужно пройти регистрацию на портале «Госуслуги» и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».
Виртуальную карту можно будет загрузить к себе в телефон через приложение. Обычную пластиковую можно оформить в отделениях Почта Банка.
Купить билеты при помощи карты можно будет на сайтах организаций культуры. Также можно будет воспользоваться ею в крупных билетных системах и у операторов. А подключив карту к системам Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay, можно будет приобрести билеты в кассах учреждений.
В настоящее время по карте уже можно посетить 12 учреждений культуры Чувашии - все они прошли модерацию на портале «PRO.Культура.РФ». Как отмечает министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, все учреждения уже заявили свои мероприятия. Модерацию прошли 140 из них - это репертуар театрально-концертных учреждений на сентябрь и частично на октябрь, выставочные проекты, экскурсии и мастер-классы музеев.
Афишу доступных по карте мероприятий можно посмотреть на портале «Культура.рф» и в приложении «Госуслуги.Культура».
Оплатить «Пушкинской картой» можно мероприятия в театрах:
- Чувашский государственный театр оперы и балета
- Чувашский драматический театр
- Русский драмтеатр
- Театр юного зрителя им. М. Сеспеля
- Чувашский государственный театр кукол
- Экспериментальный театр
В концертных учреждениях:
- Чувашская государственная филармония
- Чувашский государственный ансамбль
- Симфоническая капелла
В музеях:
- Чувашский национальный музей
- Чувашский государственный художественный музей
- Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева
СПРАВКА
На карту каждого пользователя будет зачислено 3 тысячи рублей, а использовать их можно будет только на посещение культурных мероприятий и только до 31 декабря этого года. Самостоятельно зачислить средства на счет не получится. Пополнять баланс молодых пользователей правительство страны будет раз в год. В 2022 году на карты переведут по 5 тысяч рублей.