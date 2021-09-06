За счет государства: Как и где жители Чувашии могут воспользоваться «Пушкинской картой»

С 1 сентября по всей стране стартовала новая культурная программа «Пушкинская карта», рассчитанная на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Она позволит пользователям посещать театры, музеи и концерты, экономя собственный бюджет. Не стала исключением и Чувашия. Глава региона Олег Николаев сообщил, что воспользоваться предложением смогут более 105 тысяч жителей республики.

По мнению Николаева, задумка, озвученная летом Президентом России Владимиром Путиным, решит сразу две задачи: пойдет на пользу молодежи и поддержит учреждения культуры.

В свою очередь заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики - министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева отметила, что проект позволит полноценно развивать личность.

- Это формирует внутренний духовный мир человека. Можно быть хорошим физиком, хорошим математиком, но важно, чтобы в душе звучала музыка и вдохновляла на новые проекты и победы, а это дает культура и искусство, - сказала она.

Кроме того, уверена министр, карта станет отличным дополнением к проекту «Живые уроки», идея которого заключается в том, что школьники посещают музеи в привязке к образовательной программе: изучая Евклидову геометрию, интересно посетить единственный в России Музей Лобачевского в Козловке, а в Музее Чапаева очень наглядно пройдет урок по Гражданской войне.

Сейчас республиканскому Министерству культуры поручено доработать список учреждений, которые необходимо включить в реестр для возможного посещения.

- Необходимо сделать так, чтобы дети и молодежь узнали республику максимально глубоко и широко, через конкретное историческое содержание, и «Пушкинская карта» - хорошая для этого возможность, - подчеркнул руководитель региона.

Дополнительно в настоящее время в Чувашии готовится к подписанию новый указ о грантовой поддержке учреждений культуры на реализацию новых проектов.

КАК ПОЛУЧИТЬ И ЧТО ПОСЕТИТЬ?

Чтобы получить карту, нужно пройти регистрацию на портале «Госуслуги» и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура».

Виртуальную карту можно будет загрузить к себе в телефон через приложение. Обычную пластиковую можно оформить в отделениях Почта Банка.

Купить билеты при помощи карты можно будет на сайтах организаций культуры. Также можно будет воспользоваться ею в крупных билетных системах и у операторов. А подключив карту к системам Google Pay, Samsung Pay и Apple Pay, можно будет приобрести билеты в кассах учреждений.

В настоящее время по карте уже можно посетить 12 учреждений культуры Чувашии - все они прошли модерацию на портале «PRO.Культура.РФ». Как отмечает министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, все учреждения уже заявили свои мероприятия. Модерацию прошли 140 из них - это репертуар театрально-концертных учреждений на сентябрь и частично на октябрь, выставочные проекты, экскурсии и мастер-классы музеев.

Афишу доступных по карте мероприятий можно посмотреть на портале «Культура.рф» и в приложении «Госуслуги.Культура».

Оплатить «Пушкинской картой» можно мероприятия в театрах:

- Чувашский государственный театр оперы и балета

- Чувашский драматический театр

- Русский драмтеатр

- Театр юного зрителя им. М. Сеспеля

- Чувашский государственный театр кукол

- Экспериментальный театр

В концертных учреждениях:

- Чувашская государственная филармония

- Чувашский государственный ансамбль

- Симфоническая капелла

В музеях:

- Чувашский национальный музей

- Чувашский государственный художественный музей

- Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А. Г. Николаева

СПРАВКА

На карту каждого пользователя будет зачислено 3 тысячи рублей, а использовать их можно будет только на посещение культурных мероприятий и только до 31 декабря этого года. Самостоятельно зачислить средства на счет не получится. Пополнять баланс молодых пользователей правительство страны будет раз в год. В 2022 году на карты переведут по 5 тысяч рублей.