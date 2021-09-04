4 сентября старт первых Игр стран СНГ в Казани: 28 спортсменов от Татарстана вошли в сборную России

За два дня до официального старта Игр в Казани начались предварительные раунды соревнований по боксу. Фото: Пресс-служба первых Игр стран СНГ

4 сентября старт первых Игр стран СНГ в Казани. Состязания продлятся до 11 сентября. В них примут участие 1 139 спортсменов в возрасте до 23 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Игры будут проводиться по 16 видам спорта, среди которых: бадминтон, баскетбол, бокс, борьба на поясах, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал и художественная гимнастика.

К слову, Татарстан представят 28 спортсменов, которые вошли в состав сборной России: Амир Хамидуллин, Павел Монич и Регина Галиахметова – бадминтоне; Ольга Шугаева, Альфина Фахретдинова, Айгиза Мубаракшина, Егор Кулемин и Данила Зубрилов - борьба на поясах; Раббани Нургалиев, Рузал Тимергалиев, Расим Шириев, Ильсаф Фахрутдинов, Булат Юнусов, Альберт Сахабиев и Айнур Ганиев - борьба корэш; Дамир Ахметсафин - настольный теннис; Зарина Мухаметзянова и Ильяс Фатыхов – карате; Евгений Потапов и Айгуль Хабибуллина – пулевая стрельба; Анна Колесникова, Анна Беляева, Дмитрий Вавилов, Иулитта Егорова, Милена Вигманова, Диана Валиуллова и Салават Садыков – стендовая стрельба.

Всего спортсмены разыграют 182 комплекта наград. На соревнованиях будут задействованы более 400 судей и рефери, а также более 1 000 волонтеров.

Состязания пройдут на следующих спортивных объектах Казани: Центр гимнастики, культурно-спортивный комплекс «КАИ Олимп», экстрим-парк «УРАМ», Центр бадминтона, Дворец единоборств «Ак Барс», спортивно-тренировочный комплекс «Мирас», Центр бокса и настольного тенниса, универсальный спортивный комплекс «Тулпар», Центр пулевой стрельбы, комплекс стрельбы «Свияга», а также спортивный зал Поволжского государственного университета физкультуры и спорта.

Основным объектом размещения делегаций станет деревня Универсиады, а участники и судьи соревнований по стендовой стрельбе будут проживать в кампусе Университета Иннополис.

Там же деревне Универсиады на аллее флагов и состоится официальная церемония открытия первых Игр стран СНГ. В ней примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

4 сентября старт первых Игр стран СНГ в Казани - запланировано театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции стран-участниц, а также выступления, раскрывающие тему дружбы и единения народов.

Начало церемонии в 19:00.

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Болельщиков пустят по билетам с единой стоимостью в 300 рублей. Их можно купить онлайн или в кассах города, расположенных по адресам: улица Толстого, 1, проспект Ибрагимова, 56.

Однако попасть можно будет не во все спортивные объекты, где пройдут соревнования. Так, вход для болельщиков будет запрещен в центр бадминтона, комплекс стендовой стрельбы «Свияга» и спортивный центр «Динамо».

Это сделано для того, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса. Также организаторы просят всех носить маски и соблюдать социальную дистанцию. На входе в спортивные объекты будет осуществляться термометрия.

С расписанием соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Игр.