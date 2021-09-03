Заметил в кейсе с деньгами билеты из банка приколов: За что в Казани застрелили бизнесмена

Бизнесмен спокойно зашел в лифт вместе с человеком вооруженным ружьем. Фото: скриншот с видео

36-летний житель Казани, задержанный по подозрению в убийстве 51-летнего бизнесмена из Пестречинского района Татарстана, дал следствию признательные показания.

Напомним, утром 2 сентября в столице республики в доме №57 по улице Минская местные жители увидели на лестничной площадке между 14 и 15 этажами ручейки крови. Они привели к убитому мужчине. На место была полиция. Вместе с ней прибыли и сотрудники Росгвардии – бойцы СОБРа. Тем временем опознать убитого сразу не удалось – ему выстрелили прямо в голову. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе объявленного в Казани плана «Перехват», подозреваемый в совершении этого убийства был задержан около одного из местных торговых центров. Он хотел уехать из города.

Согласно показаниям задержанного, следствие установило, что он должен был купить у бизнесмена два земельных участка и расположенный там цех по выделке шкур. Все это потянуло на 6 миллионов рублей. 2 сентября мужчины ударили по рукам и оформили договор купли-продажи. После этого они поехали домой к подозреваемому. Тот передал продавцу кейс с деньгами. Только вперемешку с настоящими купюрами – евро и долларами, мужчина вложил туда билеты банка приколов.

Обман бизнесмен обнаружил в лифте, в который спокойно зашел с покупателем, несмотря на то, что тот прихватил с собой карабин «Сайга». Мужчина начал предъявлять вооруженному человеку претензии по факту подмены денег. На что последний взял и выстрелил бизнесмену в голову. Тот скончался на месте преступления. Злоумышленник остановил лифт, вытащил из него тело убитого и бросил на лестничной площадке.

Выйдя из дома, подозреваемый сел в свой автомобиль и отправился к своему знакомому. Там он пересел в машину к своему отцу и попытался выехать из Казани, но был задержан.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Решается вопрос о назначении подозреваемому психолого-психиатрической экспертизы.

Что касается последней экспертизы, то, как выяснила «Комсомолка», задержанному спокойно выдали разрешение на владение двумя охотничьими ружьями – «Сайга» и «Иж». Перед этим его проверили сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии Татарстана – нарушений выявлено не было.