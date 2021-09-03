В «НЕФТЯНКЕ» ЕСТЬ МЕСТО ТВОРЧЕСТВУ

Ежегодно в первое воскресенье сентября свой праздник отмечают работники нефтяной и газовой промышленности. Профессия нефтяника - значимая для нашей страны и Татарстана в частности. Годами сложилось, что в отрасли трудятся семейными династиями, передавая профессиональные приоритеты и ценности из поколения в поколение. В преддверии замечательного дня в очередной раз вспоминаем о людях труда - тех, на ком не просто держится, но и развивается отрасль, тех, благодаря кому создаются комфортные условия для жизни людей.

Один из таких достойных примеров - заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа (ЦДНГ-2) ТПП «ТатРИТЭКнефть» ООО «РИТЭК» Фердинанд Салахов.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЗАМЕТКИ В ГАЗЕТЕ

Далекий 1991 год. Тогда у всех было непростое положение, не стал исключением и Фердинанд Мэлсович: работы практически нет, связей тоже, с финансами туго, зато есть образование химика и большое желание трудиться.

- Увидел заметку в газете о том, что требуются работники в нефтяной промышленности. Найти работу в Челнах тогда было тяжело, поэтому записался и уехал работать на север. Так и попал в 1991 году в «Юганскнефтегаз», бывший «ЮКОС-Нефтеюганск», - делится воспоминаниями Фердинанд Салахов.

В сложных условиях наш герой проработал пять лет, а затем вернулся на родину. В 2002 году профессиональные качества Салахова оценили в НГДУ «РИТЭКЧелнынефть». Годом позже подразделение присоединили к «Нурлатнефти», объединив в одно НГДУ - НГДУ «ТатРИТЭКнефть». С того момента и по сегодняшний день Фердинанд Мэлсович ни разу даже не задумался покинуть ставшее уже родным предприятие.

- Профессия нефтяника сложная, мужская, чем меня и привлекла. Коллектив ЦДНГ оказался профессиональным и очень дружным. В подразделении 140 человек, и всех их я знаю по имени-отчеству. Поэтому никогда даже мысли не возникало поменять работу, - отмечает наш герой.

Сегодня Фердинанд Салахов занимает должность заместителя начальника ЦДНГ-2 ТПП «ТатРИТЭКнефть».

Его основная обязанность - выполнение плана добычи. Затем следуют задачи по подбору оборудования для скважин, охране труда, пожарной и промышленной безопасности, составлению инструкций.

- Вообще все функции переплетаются, и я не могу выделить, что нравится или нет, что более, а что менее важное, - задумался над вопросом собеседник.

Но и перечисленным список задач не ограничивается. Каждая рабочая смена, по словам Фердинанда Салахова, уникальна и порой требует нестандартных решений. И здесь приходятся кстати и жизненный опыт, и смекалка, и профессиональное чутье.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Если кто-то считает, что нефтяник - только тяжелая и монотонная работа, он глубоко заблуждается. Здесь достаточно места творчеству и необычным открытиям, уверен Салахов.

- Самое захватывающее - разработка новых месторождений. Только при мне было открыто шесть. Два из них островные - Озёрное и Тимеровское. И каждое по-своему интересно, ни одно из них не похоже на другие - они все разные, - рассказывает нефтяник. - Да что там месторождения! Даже скважины не бывают одинаковыми. Пусть и пробурены практически на одну глубину неподалеку друг от друга, но поведение будет разным, дебет (выход нефти на поверхность за определенный промежуток времени. - Ред.) может серьезно отличаться.

- Они даже болеют все по-разному. Их можно сравнить с людьми. Люди все разные, и скважины тоже. Иногда, бывает, дебет падает, насосы встают. Говоришь «ну, давай, не хандри», и работаешь дальше, - делится эмоциями Фердинанд Салахов.

СКВАЖИНА БЕЗ ЧЕЛОВЕКА НЕ СПРАВИТСЯ

Технические рабочие специальности, уверен нефтяник, в будущем будут востребованы еще больше. Даже несмотря на то, что современные технологии не стоят на месте и участие человека на местах постепенно минимизируется.

- Появились компьютерные технологии. Конечно, работать с телеметрией, сидя в кабинете, и видеть, как идет в поле работа, хорошо. На дворе XXI век, технологии усовершенствуются. Но я всегда говорю, что без человека скважина в любом случае не справится. Ну проработает сутки, ну трое, но дальше нужно «живое» присутствие. Поэтому делаем обход ежедневно, - разъясняет значимость человеческого ресурса Салахов.

При этом важно, уверен нефтяник, не стоять на месте, а постоянно совершенствовать свои знания. Благо предприятие позволяет развиваться.

Технологии с каждым годом обновляются, появляется что-то новое. И повышение квалификации просто необходимо, - говорит он. - Мы периодически сдаем экзамены, слушаем вебинары, проходим курсы повышения квалификации. Компания организовывает процесс обучения постоянно. Для нас это буквально непрерывный процесс.

ЗАЛОЖИЛ ТРАДИЦИЮ

Фердинанд Мэлсович в своей семье стал основателем династии нефтяников - по стопам отца пошли сыновья Руслан и Азат.

Оба сына окончили нефтяной институт в Ижевске по техническим специальностям. Старший из них, Руслан, работает в одном из подразделений «ТатРИТЭКнефти» на должности инженера-механика. Так же в Набережных Челнах, но отдельно от отца. Молодой человек подготавливает нефть к сдаче в «Транснефть».

Младший сын Азат ранее работал оператором добычи на Тимеровском месторождении, но совсем недавно перебрался в Казань. Здесь молодой человек решил не отказываться от семейных традиций и устроился в «Нефтехим» - также работает по полученной специальности.

Фердинанд Салахов совсем не против, если подрастающие внуки пойдут по стопам деда и отца.

- Всегда буду говорить, что нужно иметь техническую специальность. Если они ее выберут, буду очень рад, - отметил он.