В Чувашии пьяный полицейский на служебном авто впечатал пешехода в КАМАЗ

Несмотря на произошедшее, пешеходу удалось выжить. Его с тяжелыми травмами увезли в больницу. Фото: СУ СКР Чувашии

1 сентября около 16.40 в поселке Ибреси пьяный полицейский на служебном автомобиле UAZ PATRIOT ехал по улице Воинов Интернационалистов. Нетрезвый правоохранитель разогнался и потерял контроль над машиной.

Отечественный внедорожник с мигалками вылетел на обочину встречной полосы движения, где сбил пешехода – автомобиль впечатал его в стоявший КАМАЗ. 47-летнего мужчину зажало. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован с места ДТП.

- В отношении старшего участкового уполномоченного ОМВД РФ по Ибресинскому району возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Подозреваемый задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Не успели следователи приступить к делу, как в МВД республики начало свою служебную проверку. Первые итоги оказались неутешительны для пьяного участкового – было принято решение об его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.